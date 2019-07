Britský premiér Johnson rekonstruuje vládu. Vyměnil první ministry | E15.cz

Nový britský premiér Boris Johnson krátce po svém středečním nástupu do funkce jmenoval řadu nových členů kabinetu poté, co řada dosavadních ministrů naopak rezignovala. V úřadu skončil mimo jiné ministr zahraničí Jeremy Hunt, který byl Johnsonovým sokem v souboji o vedení Konzervativní strany a tím i o premiérské křeslo. Prvním nově jmenovaným ministrem se stal dosavadní ministr vnitra Sajid Javid, který napříště povede ministerstvo financí. V čele ministerstva zahraničí bude exministr pro brexit Dominic Raab, který má po otci česko-židovské kořeny, a ministrem pro brexit zůstává Stephen Barclay.

Jako první ve středu rezignovali ministři financí Philip Hammond, spravedlnosti David Gauke a pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart, kteří tak učinili ještě před tím, než nyní již bývalá premiérka Theresa Mayová podala demisi do rukou královny Alžběty II.

Po Johnsonově jmenování šéfem kabinetu ohlásili odchod ministryně obrany Penny Mordauntová, ministr mezinárodního obchodu Liam Fox, ministr obchodu a energetiky Greg Clark, ministr dopravy Chris Grayling a ministr školství Damian Hinds. V úřadech skončili rovněž ministryně pro Severní Irsko Karen Bradleyová či její kolega pro záležitosti Skotska David Mundell, ministr pro kulturu a digitální technologie Jeremy Wright a Mel Stride, který za vládu vytvářel agendu v dolní komoře parlamentu.

Jako nejistou označovala média budoucnost Hunta ve vedení britské diplomacie, což se později potvrdilo, když ministr oznámil svůj odchod. "Byl bych poctěn, kdybych mohl pokračovat v práci na ministerstvu zahraničí, ale rozumím tomu, že si nový premiér chce vybrat svůj tým," napsal na twitteru Hunt. Dodal, že mu Johnson nabídl jinou roli, kterou ale odmítl. Premiérovi nicméně slíbil podporu v parlamentu. Média během dne s odkazem na své zdroje uváděla, že Johnson navrhoval, aby Hunt vedl ministerstvo obrany.

Johnson ve středu do čela čela resortu financí jmenoval Javida, jehož na ministerstvu vnitra vystřídá Priti Patelová, která v kabinetu Mayové do listopadu 2017 vedla ministerstvo mezinárodního rozvoje. Patelová se hlásí k odkazu konzervativní premiérky Margarety Thatcherové.

"Nejdůležitější věcí je dostat nás z EU do konce října, nejlépe s dohodou," řekl Raab poté, co si ho Johnson vybral za ministra zahraničí. Johnson mu rovněž propůjčil čestný titul prvního ministra, který od konce roku 2017 nebyl udělen. S tímto titulem sice nejsou spojeny žádné pravomoci, Raabovo postavení to nicméně nadřazuje nad ostatní ministry.

Úřad premiéra již také oznámil, že ministerstvo obrany povede Ben Wallace, který dosud dosud zastával na ministerstvu vnitra tajemnické funkce, a ministerstvo mezinárodního obchodu Liz Trussová. Šéfem úřadu vlády se stal dosavadní ministr životního prostředí Michael Gove, který nahradil Davida Lidingtona. Livington, který de facto zastupoval Mayovou, ve středu tento úřad opustil.

Jasno je také podle Reuters o hlavním premiérově poradci, za kterého si Johnson vybral Dominica Cummingse, strůjce a šéfa úspěšné kampaně za odchod Británie z Evropské unie. Hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová na twitteru poznamenala, že toto není rekonstrukce vlády, ale výstavba zcela nového kabinetu. "Tohle je oficiálně největší čistka v kabinetu, kdy se neměnila vládnoucí strana," napsala.