Česká ekonomika překvapila - komentář Martina Lobotky | E15.cz

Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí oproti prvnímu kvartálu výrazně poklesla, ale – překvapivě – méně než země Eurozóny, i méně, než co ukazovala měsíční data. Francouzská ekonomika poklesla o skoro 14 procent, německá o 10,1 procenta, španělská o 18,5 procenta a italská o 12,4 procenta. Ta česká o 8,4 procenta. To, že třeba Španělsko propadne víc, bylo jasné, ale to, že Česko poklesne méně než Německo, že se nepropadne dvouciferným tempem, je nejenom s ohledem na pokles produkce aut určitě pozitivním překvapením. Výsledky za druhé čtvrtletí nejsou žádná sláva, ale mohlo být mnohem hůř.