Komentář Michaela Romancova: Svobodné volby v Rusku neexistují | E15.cz

Uplynulý víkend 11. až 13. září se v 83 regionech Ruské federace uskutečnil takzvaný jediný den hlasování. Evidentně to tedy jediný den nebyl a právě tak to nebyly volby, i když se o tom, co ruský režim uspořádal, jako o volbách psalo. Důvod je prostý. Pokud pod termínem volby chápeme svobodnou a spravedlivou soutěž politických stran či kandidátů, kteří se ucházejí o hlasy a volené pozice, tak to je přesně to, co se v Putinově Rusku nesmí.