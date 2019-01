Komentář Michala Stupavského: Akcie zažily dobrý start roku | E15.cz

Loňský rok se globálním akciovým trhům nevydařil. Podle indexu MSCI All Country World oslabily o 11 procent a jenom v samotném prosinci o sedm. Počátek nového roku se ale nese na mnohem pozitivnější vlně.

Globální akciové trhy jsou momentálně oproti konci roku 2018 o pět procent silnější. Zároveň se daří i všem hlavním regionům. Americké akcie dle indexu S&P 500 a evropské akcie dle indexu STOXX Europe 600 shodně posilují o pět procent, japonské akcie jsou podle indexu Nikkei o tři procenta silnější. Dobrou výkonnost předvádějí rovněž akcie z rozvíjejících se trhů. Index MSCI Emerging Markets přidává také pět procent.

Pro celý letošní rok u akcií očekáváme opět spíše nervózní a hodně kolísavý vývoj. Světová ekonomika bude pravděpodobně nadále mírně zpomalovat. Patrné to bude zejména v eurozóně a v Číně, postupně se však přidají také Spojené státy. Tento negativní fundamentální trend by ale měl být vyvážen poměrně nízkými valuacemi. Zatímco na konci roku 2017 byli investoři ochotni platit za akcii firem z indexu MSCI All Country World 19,3násobek zisku na akcii (poměr P/E), nyní jsme výrazně níže úrovni 15,7násobku. Akcie jsou momentálně podstatně levnější než před rokem. Celkově máme proto na globální akcie neutrální názor a za celý rok očekáváme mírně kladnou výkonnost v rozmezí pět až deset procent.

Autor je investičním stratégem společnosti Conseq