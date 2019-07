Komentář Michala Stupavského: Firemní dluhopisy? Ano, ale | E15.cz

Když se blíže podíváme na firemní dluhopisy denominované v euru, zjistíme, že také u nich je zhodnocení vysoce nadprůměrné. Index eurových korporátních dluhopisů s investičním ratingem vykazuje momentálně šestiprocentní výkonnost, zatímco index eurových korporátních bondů s neinvestičním spekulativním ratingem (high-yield) dokonce osmiprocentní.

Co se dá od této třídy aktiv čekat do konce roku? Pokud se zaměříme na klíčový ukazatel atraktivity korporátních dluhopisů – takzvané kreditní marže, které indikují výnosovou prémii nad bezrizikovými úrokovými sazbami – zjistíme, že v důsledku růstu cen korporátních dluhopisů klesly na historická minima. Domníváme se proto, že firemní bondy už mají to nejlepší období za sebou.

Na druhé straně vidíme tři pozitivní faktory, jež by měly pomoci k tomu, že i v příštím střednědobém období bude výkonnost firemních dluhopisů alespoň mírně pozitivní.

Zaprvé – Evropská centrální banka velice pravděpodobně dále uvolní měnovou politiku prostřednictvím snížení základních úrokových sazeb ještě hlouběji do záporu a je také možné, že znovuobnoví program kvantitativního uvolňování, tedy nákupů dluhopisů – vládních i korporátních. To by představovalo pro tuto třídu aktiv velice silný stimul.

Zadruhé – platí, že velice významný objem vládních dluhopisů zemí eurozóny momentálně nese záporný výnos. V případě Německa to dokonce činí stěží uvěřitelných 86 procent všech bondů. Někteří investoři by se proto mohli začít přesouvat od vládních dluhopisů ke korporátním – opět s pozitivním vlivem na ceny firemních papírů.

A zatřetí – můžeme vidět, že finanční výsledky evropských korporací jsou stále poměrně dobré, byť zisky v průměru již spíše stagnují. Schopnost splácet závazky z dluhopisů je rozhodně nadále velice dobrá, což dokazuje stále nízká míra defaultů.

Celkově lze proto tvrdit, že korporátní dluhopisy, i přes jejich aktuálně poměrně vysokou cenovou úroveň, stále patří do každého diverzifikovaného portfolia.

Autor je analytikem společnosti Conseq Investment Management.