Komentář Ondřeje Féra: 5G sítě v zemi, kde dnes znamená včera | E15.cz

Česko se chystá vstoupit do éry 5G sítí, aniž by na ni bylo připraveno. Nejde jen o obyčejné lidi, kteří ohledně nich věří konspiračním nesmyslům. K čemu potřebuje tak pokročilou technologii země, jejíž státní správa doposud žije hluboko v éře korespondenčních lístků?

O 5G sítích se nejprve mluvilo hlavně v souvislosti s potenciálními riziky, které by představovalo jejich provozování společností Huawei, toho času obětí obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou. Následoval narůstající počet konspiračních teorií spojených s celou technologií. V Jeseníku došly věci tak daleko, že přišlo na pokus o uspořádání referenda o povolení testovacího provozu 5G ve městě.

Jesenická tragikomedie ukazuje jednu část důvodů, proč Česko na 5G není připraveno. S výjimkou poučených profesionálů, vizionářů a firem, které cítí tučné obchodní sousto, o jejich podstatě a potenciálu málokdo něco ví. Není to žádná tragédie, trocha vysvětlování to spraví.

Horší je, že se na další krok do budoucnosti chystá země, kde dnes znamená včera, místy i předevčírem. Řeč je o schopnosti státní správy vůbec si uvědomit, že společnost prošla pokročilou digitalizací. Jejím nejviditelnějším symbolem ze strany státní správy byly datové schránky. Pro soukromoprávní subjekty je jejich užívání povinné, zřídit si je mohou i nepodnikatelé. Podle zákona je datovka dokonce nadřazená ostatním komunikačním kanálům.

Bylo by nicméně chybou myslet si, že státní správa bude datové schránky využívat. Až na ojedinělé výjimky, jakou je například VZP, se úředníci drží svých štemplů a kolků. Například finanční správa s oblibou posílá korespondenční lístky. Sám jsem jeden takový dostal: jeho cesta ze sídla finančáku do mé poštovní schránky trvala neuvěřitelných třiadvacet dní. Česká správa sociálního zabezpečení podobným způsobem posílá svoje výzvy, na jejichž splnění obvykle dává lhůtu zhruba o den či dva delší, než je doba doručení jejího dopisu. Samostatná kapitola patří hroznému zvyku státní správy volat lidem ze skrytých čísel. Kdo telefonát okamžitě nepřijme, má smůlu a nese následky.

Odpor státní správy k využívání datových schránek může vést nejen pro podnikatele ke vzniku značných škod. Stačí nezvednout telefon nebo včas nenajít ve schránce koresponďák a přichází sankce. Vina je samozřejmě na straně toho, kdo nepoužívá datovou komunikaci, ale kolik podnikatelů se rozhodne vzepřít a podstoupit martyrium sporu se státní správou? Většina se smíří s byrokratickou šikanou.

Myslím, že česká cesta do budoucnosti nevede přes 5G sítě, ale přes odstranění stavu, kdy státní správa ve svém přístupu k občanům kombinuje rakouskouherskou zdlouhavou byrokracii s jejím totalitním využíváním k zastrašování a šikaně lidí. Skutečná revoluce nespočívá v zavedení supermoderní technologie pro úzký profil uživatelů. Je nezbytné plošně zavést využití minimální technologie všude a pro všechny. Kdo tuto revoluci provede, ovšem nevím. Čekal bych to od politických elit. Ty ale k byrokracii udržují ryze klientelistický vztah. Co úředník, to volič a čím víc úředníků, tím víc voličů, že ano.