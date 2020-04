Školství a jeho divoká digitalizace je pozitivem současné krize | E15.cz

Ne všechny děti mají stejný přístup a možnosti pro vzdělávání se online. Kvalitní možnosti má spíš zlomek školáků. To podle hostů dalšího dílu nového diskuzního pořadu deníku E15 Dáme samozřejmě není dobrou vizitkou země, která by se chtěla honosit přízviskem “Country for the Future”. Právě školství a vzdělávání byly hlavními tématy nové epizody.