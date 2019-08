Komentář Petra Fischera: Kancléřčina sázka na zázrak | E15.cz

Německo hledá nástupce Angely Merkelové, která nejpozději za dva roky skončí v politice. Ještě loni v prosinci se zdálo, že nástupkyni má. Šéfkou nejsilnější strany, CDU, která by měla sestavovat budoucí vládu, se stala Annegret Krampová-Karrenbauerová, kterou přímo podpořila i kancléřka, jež předsednictví předávala. Jenže mezitím už CDU není v průzkumech nejsilnější stranou a kancléřství kvůli nástupu Zelených nemá jisté. A AKK, jak se nové předsedkyni říká, se stihla rychle znelíbit lidu: její popularita za půl roku klesla z bezmála 50 procent na kritických 22 procent, což je rekord nejen v německé politice.

Merkelová chce AKK nyní pomoci tím, že z ní po odchodu Ursuly von der Leyenové do čela Evropské komise udělala ministryni obrany. Je to bláznivý obrat. AKK měla pomoci udržet pevnost CDU, proto se vyhýbala vládě, nakonec v ní stejně skončila a na partaj nebude mít čas.

Přitom právě teď, kdy se CDU chystá na boj s pravicovými populisty z Alternativy pro Německo v zemských volbách v bývalých východních zemích, by stranické práce AKK bylo třeba. CDU na východě se snaží přiblížit AfD – nejvíc v proruské politice – a přebrat tak její voliče, mluví se dokonce o možné vládní spolupráci. Vsadit vše na popularizaci šéfky strany skrze její vládní angažmá je v této době hodně riskantní.

Možná je to ale celé ještě jinak a AKK je ve vládě ze závažnějšího důvodu. Potřebuje se rychle připravit na převzetí kancléřské odpovědnosti, kterou by jí Merkelová vzhledem ke zdravotním problémům mohla předat už během příštího roku. I kdyby to byly spekulace, jedno platí: Annegret Krampová-Karrenbauerová bude muset úspěšně zvednout hodně velký politický kámen, aby po tak prudkém pádu důvěry mohla vyhrát příští volby a od roku 2021 vládnout Německu. Ale jak víme, zázraky se dějí… možná i v Německu.