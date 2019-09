Komentář Petra Fischera: Komise pro zlomovou dobu | E15.cz

Debata o obsazení nové Evropské komise se poněkud smrskla na otázku, zda Češi vyhráli, nebo prohráli. Jako by se Česko účastnilo mistrovství v politickém vlivu a vypadlo už v základní skupině. Nic není víc od věci než pěstování sportovního ducha zrovna v této disciplíně. Komise z definice nehraje v národních barvách, stará se o blaho celku, ne o ambice států a politiků.

Ursula von der Leyenová sestavovala komisi spíše podle politického klíče, tedy podle rozdělení sil v europarlamentu. Proto mají hlavní politické síly ta nejdůležitější portfolia. Těmi se v souladu s předchozí strategií staly digitalizace (tu dostali liberálové), hospodářství a sociální věci (patří nejsilnějším lidovcům) a ochrana klimatu (tu mají socialisté). Největší kontroverze budí ekologické portfolio pro Franse Timmermanse, který vyvolal tolik odporu při vyjednávání o novém šéfovi komise. Klimatická agenda bude dalších pět let motorem unijního dění, ale bude také největším bitevním polem, neboť vyvolává ideologický odpor klimaskeptického konzervatismu, nově zrozeného zejména v postkomunistických zemích. Timmermans se bude muset hodně otáčet, aby na toto mnohostranně ideologizované téma dokázal vést věcný dialog.

Komise je sestavena genderově vyváženě, od počátku se však za ní táhnou jiné pochybnosti. Sama předsedkyně má v Německu aféru kolem ne právě férově vedených zakázek. Jakkoli je to politická minulost, na jednání europoslanců se tato námitka už objevila a bude se vracet. Podobný problém mají i jiní. Například polského komisaře Janusze Wojciechowského, který bude mít na starost zemědělství, prošetřuje unijní protikorupční služba OLAF kvůli zneužívání cestovních náhrad. Ze zneužívání postu je podezřelá i rumunská komisařka pro dopravu Rovana Plumbová.

Námitky proti důvěryhodnosti komisařů ale nebudou hlavním argumentem v kritice nového exekutivního vedení. Tím hlavním bude program, který von der Leyenová s kolegy připravuje. Ekologicky ohleduplná a digitalizovaná unie nevoní všem a v parlamentu ani v Evropské radě pro ni neexistuje samozřejmá většina.

Je to předzvěst tvrdých pěti let, která přicházejí. Zejména důležitá rozhodnutí ohledně klimatu a změny stereotypů v zemědělství budou stát hodně vyjednávačského potu. EU je ve stadiu zlomu. Buď přežije, nebo se rozlomí. Ursula von der Leyenová má tým i dost sil na to, aby krizi demokratické negociace zvládla. Dokud lídři států nevytyčí jiné priority než klima a digitální ekonomiku, nic jiného jí ani nezbývá.