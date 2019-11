Komentář Petra Fischera: Listopad a vyčerpané utopie | E15.cz

Oslavy třiceti let od pádu komunismu, pro nějž se v Česku vžil melancholicky estetizovaný pojem sametová revoluce, jsou pochopitelně zabaleny především do nostalgického vzpomínání. Pokoušíme se zpřítomnit neopakovatelnou atmosféru, naděje a plány. Vyleštit listopad 1989 jako magický totem, snad abychom trochu oživili truchlivější dobu současnosti, která se vyznačuje rozpolcením společnosti; ostrým konfliktem mezi těmi, kdo by přece jen pořád chtěli navazovat na „samet“, a těmi, kteří by raději zapomněli a pádili co nejsnadněji a nejrychleji tam, kde nám „bude líp“, ať to stojí, co to stojí.