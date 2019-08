Komentář Petra Fischera: Německá chřipka je také šance | E15.cz

V Německu roste strach z recese. Všechny prognózy ukazují, že německá ekonomika po deseti letech brzdí a couvne. Potvrdil to včera i index ZEW, který vyjadřuje očekávání 300 analytiků a největších investorů. Byl to další dílek do skládačky negativních předzvěstí. Přesto překvapila prudkost propadu indexu. Je to definitivní potvrzení konce konjunktury.