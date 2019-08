Ani třicet let po pádu Berlínské zdi se východní části země nepodařilo dohnat bohatší západ | E15.cz

Německo letos slaví 30 let od pádu Berlínské zdi, a tak se média plní studiemi, co že se za ty tři desítky let změnilo a co je ještě třeba udělat. Výstupy moc pozitivní nejsou, východní část země si sice ekonomicky výrazně polepšila, ale dohnat své bohatší příbuzné na západě se jí nepodařilo.