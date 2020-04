Komentář Petra Fischera: Trumpův handicap | E15.cz

O práci se nově hlásí skoro sedm milionů Američanů, kteří v důsledku opatření proti koronaviru nemohou pracovat. A to jde ještě o statistický optický klam, protože skutečný počet lidí bez práce se nejvíce projeví až v dubnových číslech a podle odhadů bude zcela jistě v řádech desítek milionů nezaměstnaných. Amerika se přibližuje době Velké deprese na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století, kdy byl bez práce každý čtvrtý Američan.

Nový virus odhalil nejen vratké základy americké ekonomiky, v níž – jak se teď ukazuje – obrovské počty lidí žijí prakticky na doraz, ze dne na den, ale ukázal i slabinu zdravotního systému, který pod náporem nemocných kolabuje. A to už skoro nikdo nemluví o tom, že léčba je finančně nedostupná pro miliony Američanů, neboť testy na virus jsou sice placené státem, ale samotné léčení, je-li nutné, si musí každý platit sám.

V tak vypjaté situaci se Američané více než jindy ohlížejí po svém lídrovi, který by měl nejen ukázat směr, ale měl by na strádající i přenést důvěru do budoucna. Prezident Trump zpočátku nemoc podcenil, následnými opatřeními včetně rychlé minimální finanční pomoci trochu vylepšil svůj obraz, důvěra v něj přesto klesá. Trump nemá žádný jasný plán, jak dlouhodobě pomoci ekonomice, ani jak zabránit zdravotnickému kolapsu. A navíc, a to je pro mnoho lidí z hlediska důvěry nejhorší, vede dál s celým světem boj o svůj politický sebeobraz, jako by šlo o Trumpa, a ne o Američany a vystupuje velmi odtažitě, neempaticky, bez viditelného soucitu s těmi, kteří teď bojují o život svůj nebo druhých, což je něco, co se americkým prezidentům neodpouští.

Ještě na začátku března se zdálo, že očekávaný prezidentský souboj s demokratem Joe Bidenem Trump nejspíš vyhraje, dnes už o tom pochybuje možná i Trumpův tým. Upadne-li Amerika do hluboké ekonomické krize, kterou všichni předpovídají, bude to pro Trumpa osudová rána, protože jen těžko bude vysvětlovat, že nemohl udělat víc. Minulé volby vyhrávala mediální iluze hry o hodnoty a únava z liberalismu. V těch letošních půjde znovu již tradičně o podstatu živobytí: o otázku, jak dostat zemi z ekonomické a zdravotní krize. A jen obtížně bude vyhrávat někdo, kdo pádu do krize vlastně jen přihlížel.

Trump bude mít velký handicap, ale i v jeho případě už jednou platilo, že zázraky se dějí. Zvlášť když v proudu apokalyptických obrazů z New Yorku a dalších jobovek zcela zapadá, co proti krizi nabízí prezidentův soupeř.