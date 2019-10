Komentář Petra Fischera: Udělat si dobře. Pak se uvidí | E15.cz

Státní rozpočet bude lehce schválen. Kromě vládních poslanců ho podporují komunisté, kteří dostali, co chtěli, a tak zapomněli, že se jim nelíbil 40miliardový deficit. Rozpočet včera podpořil i prezident. Nečekalo se snad, že řekne něco zcela nového, ale že jen – často doslova – zopakuje to, co řekl před rokem, čekal málokdo.

Jedna věc však přece nová je: prezident bojuje proti klimatické agendě, která je dle něho příčinou poklesu ekonomiky v Německu, který zasáhne i české hospodářství. Energiewende, obrat k obnovitelným energiím, začal v Německu v roce 2011 jako reakce na havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě. Jistě s sebou nese problémy, ale podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny se od té doby vyšplhal ze 14 na 38 procent a do budování nových kapacit šly miliardy eur.

Během těch osmi let Německo rostlo, průmyslová výroba vyskočila o 16 procent, Němci měli přebytkové rozpočty a ekonomicky táhli Evropu. Včetně Česka, které rostlo nikoli navzdory, ale i díky Energiewende. Ani dnes Německo nebrzdí primárně energetická politika, nýbrž hlavně obchodní války Donalda Trumpa.

Zemanův příběh o ničivém obratu v Německu není jediným mýtem spojeným s novým rozpočtem. Tím největším je tvrzení, že jde o rozpočet investiční. Není to pravda, vzhledem k růstu HDP jsou investice menší, než bývaly. Slibovaná národní investiční strategie opět není zahrnuta. Nikdo tedy neví, jak se má země investičně rozvíjet za pět, deset či patnáct let. Investuje se krátkodobě a většinou za evropské, nikoli české peníze.

Deficit 40 miliard, představující 0,7 procenta výkonu české ekonomiky, problémem není. Kdyby byl deficit sto miliard, pořád by se nic nestalo. Mýtus deficitu, se kterým nesmyslně operuje pravicová opozice, má ale přece jen vnitřní racionalitu. Jde o to, kvůli čemu se zadlužujeme a na jak dlouho. A tady má opozice pravdu – deficit užívaný na mandatorní výdaje není na rok, ale potáhne se i v dalších letech. Ekonomika je zatím silná a utáhne to i v horších dobách, které přijdou. O to víc je ale nutné myslet na to, aby se takové zvyšování dluhu vyplatilo všem.

Vláda Andreje Babiše ví, že politika se dělá skrze rozpočet, že přes jeho výdaje a příjmy se ovlivňují voliči. Momentálně jsou to hlavně důchodci, proto vyšší důchody a více peněz do zdravotnictví, které prosadili komunisté. Pro mladé lidi a budoucí generace toho ANO, ČSSD a KSČM moc nemají. My starší si teď, když na to máme, uděláme trochu dobře.

A pak… pak se uvidí. A je to – pak že český národní program neexistuje.