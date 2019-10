Rozpočet protlačila vláda prvním kolem | E15.cz

Rekordní investice do infrastruktury i na vzdělávání a vědu a výzkum. To jsou hlavní argumenty menšinové vlády ANO a ČSSD, kterými obhajuje návrh státního rozpočtu na příští rok. S pomocí komunistů ho protlačila v Poslanecké sněmovně prvním kolem. Celkové příjmy, výdaje a schodek jsou tak schválené. Nyní lze přesouvat finanční prostředky jen mezi jednotlivými kapitolami. Senát se rozpočtem nezabývá.

Opozice i nezávislí ekonomové považují investice i přilepšení vědcům v poměru k HDP za nízké. Kritizují i neustále rostoucí počet státních zaměstnanců, na něž podle nich kvůli možnému ochlazení hospodářství nebudou peníze. Že plán nepočítá s poklesem ekonomiky, napadl už dříve Nejvyšší kontrolní úřad.

„Ať mi opozice řekne, zda by snižovala starobní důchody nebo škrtala peníze rodinám s dětmi. Návrh umožňuje splácení dluhů minulých vlád,“ hájila takzvaný zákon roku ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Právě na vyšší penze a rodičovské příspěvky poputuje příští rok téměř polovina ze 113 miliard korun, o něž se zvednou výdaje státu. Dohromady mají činit 1618,1 miliardy, příjmy si kabinet stanovil na 1578,1 miliardy. Na schodek ve výši 40 miliard si půjčí.

Opoziční poslanci poukazovali mimo jiné na to, že se vyhazují peníze na slevy v dopravě pro seniory a studenty. Za rok fungování stály 5,6 miliardy. „Každý student by jistě pochopil, že je lepší jezdit bez slevy do dobrých škol, než se slevou do špatných,“ řekl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek s poukazem na skutečnost, že vláda přidá učitelům místo slíbených patnácti jen deset procent. „Chybí právě nějakých pět miliard,“ dodal.

Největší výhrady jsou k nákladům na státní správu, která podle návrhu rozpočtu nabobtnala za necelých deset let o padesát tisíc nových míst. Zatímco v roce 2012 vydal stát na platy ve veřejné sféře 128,5 miliardy, napřesrok to bude 226,8 miliardy.

„Počet úředníků jsme snížili,“ oponovala Schillerová s tím, že seškrtala na dva a půl tisíce neobsazených pozic, na něž si ministerstva nárokovala finanční prostředky. Napříště se mají peníze vázat na prázdná místa jen dva měsíce, jak předpokládá zatím nepřijatá novela Schillerové. Původně chtěla snížit počet takových míst o šest tisíc.