Komentář Petra Peška: Čeká se na bod zlomu | E15.cz

Zákopová válka, pat, zakonzervování stavu… Je jedno, jak se to nazve. Zjevné ale je, že žádné dramatické posuny v současné neutěšené politické situaci nenastávají a nejspíš ani hned tak nenastanou. To se týká i dnešního hlasování o nedůvěře vládě. Jistý pocit bezmoci musí panovat na obou stranách pomyslné politické barikády.

Parlamentní opozice dělá, co může a na co má momentálně sílu. Je takticky správné, že kromě opakování problémů kolem Andreje Babiše nezapomíná ani na to základní. Tedy na věci, které současná vláda dělá a nedělá. Jenže bez toho, aby opozice na svou stranu dostala někoho ze současných Babišových podporovatelů, se ledy nepohnou. Největší naději má u ČSSD, jenže výměnou za mocenské pozice jí teď nemá co nabídnout.

Socialisté zůstávají na svých pozicích. Na jedné straně se chtějí vůči silnějšímu koaličnímu partnerovi vymezovat, občas se od něj i distancovat, ale jen opatrně. Ať už jde o spíše emocionální odpor vůči jmenování Michala Semína do Rady ČTK nebo o takticko-vyděračské manévrování kolem rozpočtu na příští rok. Když špičky ČSSD říkají, že přemýšlejí o „smyslu pokračování koaliční spolupráce“, hledají spíše důvody pro vlastní setrvání ve vládě. A vyčkávají.

V pohodlnější situaci jsou komunisté, pro něž je přešlapování na místě výhodné. Občas si na vládě něco vymohou, chvílemi jako by něco kritizovali, ale jinak si své postavení tichého koaličního partnera užívají. Vědí, že prozatím dosáhli maxima.

Na mantinely možného narazily i protivládní protestní aktivity. Dosáhly sice úctyhodné masovosti a přitáhly širokou pozornost, ale co dál? Léto za dveřmi, další demonstrace plánovaná až na listopad. Protestní hnutí se navíc začíná ideově rozkližovat a posouvat směrem, který pro mnohé odpůrce Andreje Babiše už nemusí být stravitelný. Ať už jde o zelenou agendu či výpady proti velkým firmám, potažmo tržní ekonomice.

Jistou marnost ale musí prožívat i premiér a jeho tábor. Přesvědčování, že žádný střet zájmů tu není a žádné dotace se EU vracet nebudou, může znít ještě jako zoufalá obrana. Vysvětlování, že taktéž pranýřovaná ministryně spravedlnosti Benešová nic zlotřilého – přinejmenším prozatím – neudělala, je ale spíš házením hrachu na zeď. Takže Andreji Babišovi nezbývá než rezignovat na přesvědčování nepřesvědčitelných. A utvrzovat své zbylé příznivce, že „maká“ a je schopen leccos zařídit.

Jeho odpůrci buď musejí přijít s nějakým zlomovým nápadem, anebo čekat na nečekané politické krupobití a využít ho.

Demonstrace na Letenské pláni 2019: Cca 260 tisíc lidí demonstrovalo proti Andreji Babišovi