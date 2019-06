Demonstrace Letná 2019 terčem Zemanovy kritiky | E15.cz

Účastníci demonstrací proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) podle prezidenta Miloše Zemana protestují proti svobodným volbám, zatímco demonstrace v roce 1989 po svobodných volbách volaly. Zeman neočekává, že by Babišova vláda skončila dřív než v řádném termínu za 2,5 roku. Na změnu si kritici premiéra budou muset podle Zemana počkat do voleb. Prezident to řekl v Jihlavě při zahájení návštěvy Kraje Vysočina.