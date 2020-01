Komentář Petra Peška: Čekání na volební zázrak | E15.cz

Volby do Poslanecké sněmovny mají být spravedlivější. V přepočtech hlasů na mandáty je třeba smazat rozdíly mezi malými a velkými stranami či různě lidnatými kraji. Podobná argumentace zaznívá u řady snah o změnu volebních pravidel. Jednou z nich je i nynější návrh z dílny KDU-ČSL, podle nějž by všechny hlasy měly stejnou váhu.

Vynořují se i jiné nápady. Šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček nedávno přišel s návrhem, aby se z celé republiky stal jeden volební obvod. A parlamentem plují i další, spíše technické úpravy – od vzniku pevných senátních obvodů po možnost korespondenčního hlasování.

Největší pozornost logicky padá na volby do sněmovny. Nechme stranou, že většina návrhů pochází právě od menších stran, které jsou nynějšími pravidly bity. Každý navrhovatel vždy myslí na veřejné blaho, zde na funkční politický systém, ale zároveň i na svůj stranický prospěch. Je to logické a pochopitelné. Stejná kombinace byla i za nastavením pravidel v dobách opoziční smlouvy.

Podobnou optikou je třeba vidět i návrh KDU-ČSL. Narovnal by podmínky pro všechny zúčastněné, tudíž by proti současnému stavu pomohl hlavně menším stranám. Tedy i lidovcům. A i když se v důvodové zprávě píše, že „úprava respektuje současné krajské volební obvody“, je zřejmé, že navrch získává celorepublikové hledisko.

Ani to by nevadilo. O narovnání rozdílů mezi kraji – aby například v Karlovarském nebylo třeba překonávat často i desetiprocentní hranici – se dá uvažovat. Méně smyslu už dává snaha usilovat o změny, které připraví větší strany o určitý bonus. Už takhle máme problém s roztříštěným politickým spektrem a tvorbou koalic. Ve sněmovně je dnes fakticky 11 stran. Ani současná mírná deformace poměrného systému to sice neřeší, ale po jejím úplném zrušení by bylo spíše hůř. Navíc, jakkoli se to leckomu nemusí líbit, spravedlnost nutně neznamená rovnost.

Příliš smyslu nedává ani paralelní návrh ministra vnitra Hamáčka. Ten by vedl k podobným výsledkům – ještě rozdrobenější politické scéně –, ale ještě by nahrál stranám vůdcovského typu. Ostatně na Slovensku byl jeden obvod zaveden za premiéra Mečiara, aby tento mohl být v čele kandidátky po celé zemi. ČSSD je přitom stranou s regionálními kořeny na rozdíl třeba od hnutí ANO.

Je legitimní o úpravách volebního systému uvažovat. Například právě u síly krajů. Nemělo by se ale zapomínat, že jedním z cílů voleb je i vznik funkční většiny. A hlavně by bylo naivní doufat, že jakékoli úpravy přepočtů samy o sobě zajistí volební úspěch.