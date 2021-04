Komentář Petra Peška: Chiméra s Pavlem Zemanem | E15.cz

Když se Marie Benešová přede dvěma lety vracela na ministerstvo spravedlnosti, vyvolalo to protesty, které se v mnohém ukázaly předčasné. Ale také spekulace o tom, že se co nevidět zbaví nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

Tehdy to odmítala slovy: „Všechny chiméry, co se o mně píšou, jak jdu kosit státní zástupce a vyhazovat je, jsou samozřejmě hloupost.“ Nyní se zdá, že pod nejvyšším státním zástupcem se židle opravdu rozkývala.

V rozhovoru pro deník E15 dala najevo, že proti Pavlu Zemanovi zvažuje kárnou žalobu. Anebo, že bude „ostřejší“ a vládě přímo navrhne odvolání.

Důvodem má být Zemanovo angažmá v restituční kauze Czerninů, kde bylo zpochybněno vracení majetků v celkové hodnotě 450 milionů korun. Nyní se restituce přezkoumávají.

Kauza se táhne od roku 1999, kdy dvě úřednice praž- ského magistrátu vydaly rozhodnutí, že Josefina Czerninová byla v době smrti v roce 1965 československou občankou. Díky tomu se k majetku dostal její vnuk Karel Eugen. Loňský verdikt soudu nad oběma úřednicemi to ale zpochybnil, Czerninová po válce na občanství jako Němka měla ztratit nárok (detaily zde).

Byť jde o věc soudní, vložil se do ní nejvyšší státní zástupce Zeman. Zvláště nešťastně v roce 2014, kdy podle serveru Seznam Zprávy chtěl pomoci svému známému Petru Habersbergerovi, kterému restituce zkomplikovaly hospodaření.

Zeman jakýkoliv střet zájmů odmítl, podle svých slov chtěl jen zprostředkovat smír. A nyní má Marie Benešová na stole Zemanovo podrobné vysvětlení, proč jeho úřad třikrát podal v kauze zmíněných úřednic z pražského magistrátu dovolání před tím, než byly nakonec Městským soudem v Praze odsouzeny.

Nejdříve obecná rovina bez ohledu na spletitou kauzu restitucí majetku rodu Czerninů. Výměna v čele nejvyššího státního zastupitelství nemusí být vůbec špatná věc vzhledem k tomu, že Zeman je tam už desátým rokem. Ostatně ne nadarmo je tak limitován i mandát ústavních soudců.

A jen pro doplnění, takhle dlouho tam nebyl ani žádný z jeho polistopadových předchůdců, jejich funkční období se pohybovalo zhruba mezi dvěma a šesti lety. Právě šest let tam byla mimochodem Marie Benešová, o necelých osm let později se stala poprvé ministryní spravedlnosti.

Zatím není jasné, zda ministryně podá vládě návrh na odvolání – podle některých nepotvrzených zpráv už tak chtěla učinit – anebo „jen“ podá kárnou žalobu. Ani jedno by ale pro Zemana nebylo dobrou zprávou. A vzhledem k tomu, jak se o něm mluví v médiích, je jasné, že tentokrát to už jen na nějakou chiméru nevypadá.

Zeman prý nedodržuje dohody, ztratil morální kredit... Celé to samozřejmě může být záminka, byť zvláště jeho zmíněná snaha o smír z roku 2014 budí podezření.

Pak je tu ještě další, důležitější věc. Pokud by byl Zeman opravdu odvolán, hodně záleží na tom, zda by to udělala ještě tato vláda a kdo by přišel na jeho místo. Jestli by byla konečně naplněna ta zmíněná „chiméra“, třeba i s ohledem na premiérovy kauzy včetně Čapího hnízda, kde hrál Pavel Zeman důležitou roli.

Možná na to teď, kdy ještě doutná kauza Vrbětic, během níž se i Zeman dostal do veřejného prostoru, není vhodná doba. Ale do voleb ještě času dost. A to pokušení může být větší než malé.