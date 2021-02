Komentář Petra Peška: Mistři nedůvěry | E15.cz

Navíc pokud jsou někdy zmatečná a stále více nedůvěryhodná. Hlavní důvěra musí směřovat k těm, kteří je vyhlašují. Což je při pohledu na události posledních dnů úkol téměř nadlidský.

Vláda úpěnlivě, až vyděračsky, žádá o prodloužení nouzového stavu, který má končit následující neděli. Jenže tentokrát to na žádné souznění s komunisty, o něž se vláda mohla doposud opřít, nevypadá.

Nezdá se ani, že by kromě televizních apelů nějak zvlášť pracovala na získání podpory u opozice. Například Ivan Bartoš, šéf Pirátů, kteří ochotu za určitých podmínek signalizovali, se musel k premiérovi objednat kvůli řešení různých covidových témat sám, jak prozradil v nedělní debatě na ČT.

Vláda to tedy zkouší jinak. Když opatření nefungují a mnozí se v nich už nevyznají, začne se zvažovat jejich drastické zpřísnění. První na řadě jsou úvahy o zákazu pohybu mezi kraji. Přitom ještě než se stihl návrh projednat, pochlubil se vicepremiér a dvojministr Karel Havlíček fotkami, kterak si vyrazil lokálkou po jižních Čechách na výlet se svým pejskem.

To by samo o sobě nebylo nic špatného a kritika by opravdu byla spíš projevem dnešní hysterie, kdyby to nebylo v době zvažování krajských uzávěr. Bylo to přinejmenším „politicky neobratné“, jak to komentoval jeho vládní kolega Jan Hamáček.

Pak jsou věci, které už ani za komentář nestojí. Například „inspekční respirátorová výprava“ ministryně financí Aleny Schillerové v odvážné kožené bundě, ale bez předepsaného připoutání pásy v autě. V době, kdy vláda opakovaně vyzývá občany k celkově odpovědnému chování.

Ale zpět k čistě covidovým věcem. Nemocnice v některých oblastech, jako na příklad na Chebsku, nezvládají příval pacientů. Možnost převozu do sousedního Německa ale ministr Blatný odmítá. Lidé se vyzývají k očkování proti koronaviru, pak se ale zjistí, že vakcín není dostatek.

Zavede se složitě vymyšlený index PES, aby se ukázala alespoň nějaká přehlednost a předvídatelnost, a zanedlouho se přestane brát v potaz. Ministerstvo vnitra chystá registr covidových přestupků, zatímco se množí excesy prominentů spjatých s vládními stranami viz nedávná narozeninová oslava v Teplicích či dřívější restaurační porada na pražském Vyšehradě.

Jde samozřejmě jen o špičky ledovce, důvěru lidí ve vládu a její opatření to každopádně nezlepšuje. Navíc v době, kdy je tu společenský i politický tlak na uvolňování některých opatření. Ať už jde o skiareály či nyní školy, kam většina dětí a studentů už skoro rok prakticky nechodí.

Podobné výzvy už nezaznívají jen z opozice. Hlásají je i skorovládní pozice – viz zmíněná KSČM. I proto se dá předpokládat, že s blížícími se sněmovními volbami bude tlak ještě vyšší.

I tlak má své opodstatnění. Nemusí být nutně v rozporu s tím, že se koronavirová situace nelepší či možná plíživě opět zhoršuje. Vláda by prostě „jen“ měla věnovat víc energie hledání způsobů, jak chod věcí umožnit. Například právě výuku a docházku do škol, byť s nutnými ochrannými opatřeními. Jenže zakazovat a utahovat šrouby je prostě jednodušší.