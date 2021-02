Zakázat pohyb mezi kraji? Zbytečnost, odsuzují nápad Babišovy vlády hejtmani | E15.cz

Zákaz cestování mezi kraji, o kterém mluví ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), je zbytečný a byl by těžko vymahatelný. Shodli se na tom hejtmani oslovení deníkem E15 a v sobotní Partii na CNN Prima News to potvrdili hejtmani Pardubického, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje a pražský primátor. Hejtmani se jinak Blatného, o jehož možném odvolání se spekuluje, zastali. S kraji podle nich komunikuje dobře a hlavní vinu na zmatcích nesou vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO).

Blatný v pátek nevyloučil možnost, že by o možnosti zakázat pohyb lidí mezi kraji mohla vláda jednat v pondělí. Zároveň řekl, že nechce opatření zpřísňovat, pokud to nebude nutné.

Hejtmani oslovení deníkem E15 připomínají, že prakticky nemají možnost, jak případné porušování zákazu kontrolovat. To by bylo úkolem pro policii. „Předpokládám, že by existovaly výjimky pro překračování krajských hranic, například pro zásobování, zachování obslužnosti či nutné cesty za prací. V takovém případě by ono odstřihnutí krajů proveditelné bylo,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

Část hejtmanů nevidí žádné potenciální přínosy zákazu. „Od vlády jsem neslyšel jediný opravdu logický argument, proč hranice mezi kraji uzavřít. V mnoha ohledech si to ani neumím dost dobře představit,“ uvedl pro E15 hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (Piráti a STAN).

„Pro nás by bylo zcela klíčové zajištění zásobování a mezikrajských transportů pacientů. Velké komplikace by to znamenalo pro zaměstnance řady firem, kteří přejíždějí jinam,“ napsal E15 hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN).

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) už v sobotu spolu se středočeskou hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) napsal, že v případě pražské aglomerace je nezbytně nutné zachovat propojení metropole s jejím okolím. V sobotu to zopakoval.

Hejtmani kritizovali také komunikaci vlády, a to zejména premiéra. Blatný podle nich se zástupci krajů komunikuje dobře. Podle Hřiba se na veřejnost nedostávají jasně definované a s odborníky projednané návrhy. Zejména premiér prý pouze "vypouští balonky" a sleduje, jak bude veřejnost reagovat. "Jsme dlouhodobě ve stadiu, že se návrhy odborníků na veřejnost a k nám hejtmanům vůbec nedostávají," doplnil k tomu jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) řekl, že některé takovéto "balonky" jsou tak nekompetentní, že by bylo lepší je úplně ignorovat. Přístup premiéra o něco mírněji kritizoval i jeho stranický kolega Vondrák. "Jsem toho názoru, že v takovémto krizovém řízení musíte delegovat pravomoci," řekl a dodal, že Babiš má sklony k mikromanagementu, tedy k osobnímu řešení každého detailu.