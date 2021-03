Kometář Petra Peška: Mlha na konci covidového tunelu | E15.cz

Co bude dál s restrikcemi kvůli koronaviru? Po pondělním vládním oznámení něco víme, ale pořád toho hodně nevíme. Zjednodušeně řečeno, jasno je v přísnosti. Naopak nejistota panuje kolem rozvolňování.

Vláda tak pokračuje ve své politice covidové nečitelnosti, která dál podrývá důvěru v nutná opatření.

Je hezké, že ministři poděkovali lidem, že většina z nich současná opatření dodržuje. A také, jak konstatovali zlepšování situace a rostoucí počty testovaných. Tím ale dobré zprávy končí.

Vydržte to do konce března, pak se může začít rozvolňovat, chlácholili členové vlády při vyhlašování současného nouzového stavu (končí 28.3.). Nyní kabinet žádá jeho prodloužení o celý další měsíc. Uklidňování z úst ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), že při zlepšování situace by se mohl třeba po Velikonocích odvolat, moc neuklidní.

Pokud se nouzový stav prodlouží, znamenalo by to tedy, že ani o Velikonocích nebude možné překročit hranice okresu. Aspoň se ale budou smět prodávat pomlázky a velikonoční vajíčka, jak po původním negativním postoji svého resortu potěšil lidi ministr průmyslu a obchodu (a dopravy) Karel Havlíček (za ANO).

Návrat žáku do škol je „prioritou“, jak v pondělí opět ujistil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Žádný časový rámec ani předběžný odhad pro tuto prioritu ale nenabídl. A to ani pro okresy, kde je koronavirová situace výrazně lepší.

Povinné testování se rozšiřuje i na ty nejmenší firmy. A také na živnostníky, kteří přicházejí do styku s dalšími lidmi. Budiž.

Společně s hygienou bude dodržování karantén a izolací kontrolovat i policie. Tak snad jí po hlídkování na okresních silnicích ještě zbydou kapacity i na skutečnou policejní práci.

A nějaký přehled, či nová tabulka pro uvolňování? Aby se dalo odhadnout, kdy a jak se můžou restrikce při poklesu počtu nakažených a hospitalizovaných zmírňovat? Pracuje se na tom, řekl pouze ministr Blatný. S ohledem na osud matice PES, z níž se stal jen cár papíru, je to ale asi stejně jedno.

Jedním z mála konkrétnějších pozitivních výhledů je tak odhad ministra Blatného, že když to půjde dobře, tak by koncem dubna mohlo být v nemocnicích už jen 3000 pacientů s koronavirem a denní počty nakažených by se mohly pohybovat kolem 4000. Tak aspoň něco.

Platí nicméně pořád to stejné. Postup epidemie se dá odhadovat jen částečně. A je potřeba, aby vláda reagovala na vývoj co nejrychleji, zvlášť pokud dojde k nějakému velkému zhoršení. To ale neznamená, že nemůže nebídnout alespoň nějaký konkrétnější výhled pro postupný návrat k normálnímu životu.

Neboli aspoň malé světélko na konci covidového tunelu. Tak třeba zase za měsíc...