Komentář Petra Peška: Naše jejich komisařka | E15.cz

Portfolio přidělené eurokomisařce Věře Jourové není ekonomické. Ani se tomu neblíží. To je jedna z mála věcí, na níž se lze v debatě o české roli v nové komisi shodnout. Je to rezort politicky významný, ale i zrádný. Už podle názvu – hodnoty a transparentnost, obojí myšleno ve vztahu k EU – je poněkud abstraktní a velmi ideologický. Je nepochybně pěkné, že se Jourová zároveň stává místopředsedkyní komise, ale jde o malou náplast.

Premiér Andrej Babiš, který původně sliboval lepší rezort, mluví o „prestižním postu“, „vyznamenání“ a „velké důvěře“. Na druhé straně co jiného by měl říkat. Přiznat, že se jeho vládě nepodařilo vyjednat nic lepšího? To by se nechtělo nikomu. A na jeho obranu lze říct, že až tak moc nevadí, že jsme žádný ekonomický post nedostali. Zástupkyně menší evropské země, navíc podobně jako ostatní komisaři vázaná loajalitou k unii, by toho stejně moc nezmohla. Problém spíš je, jaké portfolio jsme získali.

Jeho zmíněná ideologičnost je tím menším problémem. Ostatně jsou i absurdnější rezorty, například „ochrana evropského způsobu života“. Ale to není nic nového. Prvenství v podivnosti beztak stále drží flek uměle vytvořený v roce 2007 pro rumunského eurokomisaře, který se zabýval mnohojazyčností Evropské unie.

Na výběru evropského poslání pro Věru Jourovou zarážejí hlavně dvě věci. Jednak fakt, že česká zástupkyně má dohlížet na transparentnost a hodnoty EU v době, kdy Brusel vytýká českému premiérovi a jejímu stranickému kolegovi Andreji Babišovi střet zájmů a rozporuje využívání evropských dotací. Což asi není nejlepším příkladem ani transparentnosti, ani unijních hodnot. Možná je ale její jmenování taktické. Z jejích úst by případná kritika českých politiků nemusela znít jen jako diktát zlého Bruselu. Při „grilování“ v europarlamentu to ale Jourová kvůli Babišovi rozhodně nebude mít snadné.

Ještě taktičtější je její výběr pro případné další peskování Polska či Maďarska či jiných zemí kvůli údajným defektům jejich demokracií. Opět – pokud by kritika zněla z úst české eurokomisařky, vyznívalo by to jinak než dejme tomu od někoho z Nizozemska. Správně je zmiňována i možnost, že jmenování Jourové může rozklížit visegrádskou čtyřku, přesněji řečeno vyvolat sváry mezi Českem a zbytkem V4. Rozhodně se nedá vyloučit, že i taková věc přišla některým stratégům v Bruselu na mysl.

Není tedy rozhodující, zda získáme slabší, či silnější portfolio, ale zda je pro nás výhodné. Což se o „hodnotách a transparentnosti“ zrovna říct nedá.