Komentář Petra Peška: Svéráz vládních změn | E15.cz

Nynější vláda Andreje Babiše se za deset měsíců od jmenování proměnila až nečekaně často, většinou kvůli špatným výkonům dotyčných. A není to jediné unikum – neobvyklý bývá i způsob výměny ministrů, zvláště za ANO. Jak ale předvedl místopředseda ČSSD Roman Onderka, když se vyslovil pro „zvážení odvolání“ svého stranického kolegy ministra kultury Antonína Staňka, i koaliční partner dokáže mít svérázné důvody.

Ministři za ANO dříve občas končili poté, co se na ně objevila denunciační kampaň v „koncernových“ médiích, jak se to stalo například někdejší mistryni spravedlnosti Heleně Válkové. Případně že se jiným způsobem dozvědí, „že to vlastně nechtějí dělat“.

Tak nějak to bylo nejspíš i u vicepremiéra Richarda Brabce, který se v uplynulém týdnu dozvěděl, že se chce soustředit na ministerstvo životního prostředí. Místopředsednické funkce naopak obsadí ministryně financí Alena Schillerová společně s novým ministrem hospodářství Karlem Havlíčkem, což má vést k posílení ekonomické kliky vlády. Mimochodem jeho předchůdkyně, končící ministryně Marta Nováková, se také dozvěděla, že už to nechce dělat – i když vzhledem k jejím přešlapům to asi nebylo překvapení ani pro ni.

Největší turbulence sledujeme kolem ministerstva spravedlnosti, kde už nás za necelý rok čeká třetí ministr. Po čtrnáctidenní Taťáně Malé přišel Jan Kněžínek. A u něj jsme se teprve teď dozvěděli, že to byla vlastně dočasná nominace. I kdyby to byla pravda, na tak důležitém postu – a nejen vzhledem k premiérově trestnímu stíhání, ale zvláště kvůli zvažované změně systému státních zástupců – je to hodně podivné.

Příchod Marie Benešové do čela rezortu je zase projevem jiného svérázu – zaprovokovat jmenováním kontroverzní osoby blízké prezidentu Zemanovi. Jestli premiér Babiš počítal, jakou nevoli to včetně plánovaných pouličních protestů vyvolá, není jasné. Ale evidentně mu to za to stojí.

Pod tlak se dostává i ministr Staněk. Výše zmíněné vyjádření stranického kolegy Onderky svědčí o tom, že to nebude mít lehké ani mezi svými. Je v tuto chvíli podružné, nakolik si Staněk odchod opravdu zaslouží. Odstřelování ministra z vlastních pozic je po závodech v utrácení další oblastí, kde se ANO s ČSSD dokážou krásně inspirovat.