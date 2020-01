Komentář Petra Peška: Vládnímu přístavu vstříc | E15.cz

Měl dva protikandidáty, byť dobrovolné odstoupení úspěšného z vyzyvatelů Vojtěcha Pikala před finálovou volbou působilo jako až příliš urputná snaha o demonstraci přátelských vztahů a jednoty. Jako by ostrá vnitrostranická soutěž byla něčím špatným. Ale i snaha se cení.

Nejen pro jejich budoucnost je teď hlavní, kam politická loď strany s černou plachtou ve znaku směřuje. Vcelku jasně to řekl staronový předseda Ivan Bartoš: Chceme do vlády. Což přináší tři základní dilemata: jak k tomu získat dost hlasů, s jakou agendou a s kým do toho jít. I tady se rýsují odpovědi.

Piráti jsou sice zřetelnou součástí opozice, netají se ale ani tím, že by dokázali najít společnou řeč s hnutím ANO. V současnosti to nicméně jejich podmínky vylučují. Ať už jde o nepřítomnost trestně stíhaných osob v kabinetu − tedy Andreje Babiše, pochopitelně − či námitka, že ANO nesmí mít ve vládě většinu. Právě na příznivce hnutí nicméně pirátské volební lodě míří a ani tím se Bartoš netají. Navíc to vyplývá i z představených priorit, zvláště pokud jde o mantru protikorupčního boje.

Pak je tu vzývaná transparentnost včetně zveřejňování smluv a digitalizace. Ale také další témata, z nichž je patrné, že Piráti chtějí lovit i ve vodách jiných – od těch středových a liberálních po ty levicové. Na jedné straně jsou to úlevy pro malé a střední podnikatele, na druhé pak sociální oblast, lékařská péče a ochrana přírody.

Opominout ale nelze ani pirátskou oblibu v přímé demokracii, byť prozatím praktikovanou jen na stranické úrovni. Předsedu volili všichni členové – tedy nikoliv jen delegáti – podobné celostranické grilování má čekat i jejich případné nominanty na ministry.

A zapadnout by nemělo ani to, jak se Piráti zdrženlivě stavějí k možné spolupráci se zbytkem nynější opozice. Tedy samozřejmě kromě SPD, o polovládní KSČM nemluvě. Od různých plánů na volební koalice si drží odstup, zjevně víc věří vlastní značce a omezují se na ad hoc spolupráci. Byť slova mířící o víkendu směrem od STAN i opačným směrem zněla vstřícněji než v jiných směrech.

Letos i Piráty čeká test reálných sil v podobě krajských voleb, kde doufají v jistotu desetinásobku. Tedy získat zhruba stovku zastupitelů. Už nyní se podílejí na moci ve třech největších městech: Praze, Brně a Ostravě. Jejich hlavním cílem je ale ten hlavní přístav: Strakova akademie.