Bartoš se stal předsedou Pirátů. Musíme se dostat do vlády, řekl | E15.cz

Ivan Bartoš zůstane předsedou Pirátů na další dva roky. Rozhodli o tom straníci na sobotním celostátním fóru v Ostravě. Podle Bartoše musí Piráti posílit v krajích a dostat se za rok do vlády. V boji o post předsedy porazil poslance Mikuláše Ferjenčíka a Vojtěcha Pikala. Druhého z jmenovaných sice poslali členové strany do druhého kola volby předsedy, Pikal však z boje odstoupil a vítězem se tak stal Bartoš.

„Ve sněmovních volbách v roce 2021 chceme uspět a být ve vládě této země,“ řekl v kandidátském projevu Bartoš. „Chceme svobodnou, vzdělanou, digitálně propojenou společnost založenou na vzájemné důvěře,“ dodal staronový předseda, který straně s přestávkou šéfuje od roku 2009.

Dřív než sněmovní volby ale Piráty čekají krajské volby, které se konají letos na podzim. Bartoš by rád, aby Piráti dokázali zdesetinásobit počet krajských zastupitelů. „To znamená mířit k hranici sto krajských zastupitelů,“ řekl Bartoš. „V současnosti vedeme tři největší města – Prahu, Ostravu a Brno – a to know how musíme přenést i na úroveň krajů,“ dodal. V Praze je primátorem Zdeněk Hřib (Piráti), ve zbývající městech je strana ve vládnoucích koalicích.

Za priority Bartoš označil dostupnost lékařské péče, ochranu přírody, exekuce, dostupné byydlení, snižování zdanění práce, podporu malých a středních podnikatelů a také větší digitalizaci. „Občan by se díky nám měl stát váženým digitálním klientem státu, a ne jeho otrokem,“ řekl.

Jeho soupeř o předsednické místo Mikuláš Ferjenčík vyjmenoval podobné priority. Snižování zdanění práce by si poslanec například představoval tak, aby lidé zaplatili ročně o dvanáct tisíc korun méně, tedy o tisíc korun měsíčně méně. „Nechceme ale tunalovat státní rozpočet a musíme tak najít kompenzaci,“ řekl Ferjenčík, který nyní kandiduje na místopředsedu.

Vyzdvihl také řadu úspěchů, kterých podle něj dosáhli pirátští poslanci, například povinnost zveřejňovat dokumenty v registru smluv pro ČEZ nebo omezení kumulace platů politiků. „Politická konkurence nám vytýká ledacos, ale nevytýká nám to, že bychom se flákali,“ dodal.

Poslanec a místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal ve svém projevu zdůrazňoval především lepší komunikaci uvnitř strany. Podle Pikala je také třeba nadále rozšiřovat členskou základnu. „Je nás přes tisíc, a furt je to strašně málo, potřebujeme více lidí,“ řekl Pikal, který se rovněž chce stát místopředsedou.

Na místopředsedy Pirátů kandiduje celkem deset členů. Ze současných místopředsedů se o post znovu ucházejí Olga Richterová a Radek Holomčík. Z poslanců chce ve vedení strany usednout též Jan Lipavský.

Na pozici aspirují také europoslankyně Markéta Gregorová, náměstkyně ostravského primátora Andrea Hoffmannová, zastupitel městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Martin Kučera a člen technického odboru Pirátů Jan Bednařík. Republikové předsednictvo podle stranických stanov sestává z předsedy a čtyř místopředsedů.

Bartošovi ke zvolení gratulují předsedové dalších parlamentních stran. „Gratuluji Ivanu Bartošovi k obhajobě funkce předsedy Pirátské strany. Naše strany se v mnohém programově rozcházejí, ale současně ukazujeme, ze dokážeme spolupracovat a prosazovat rozumné věci, ať už jde o digitalizaci státu nebo třeba v radě města Brna," gratuloval Bartošovi například šéf ODS Petr Fiala.

Přidal se také předseda Starostů Vít Rakušan, který na fóru přednesl zdravici. „Gratuluji kolegovi Ivanu Bartošovi. Těším se na spolupráci. A jak jsem řekl dnes při své zdravici, přejme si navzájem úspěch," uvedl.