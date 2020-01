Marian Jurečka kandiduje do čela KDU-ČSL | E15.cz

„V interních průzkumech se dnes pohybujeme z hlediska potenciálu mezi osmi až 11 procenty voličů. To bych vnímal jako důležitý cíl v budoucnu pro KDU-ČSL," uvedl Jurečka, který za priority označil dostupné bydlení, důchodový systém a rozvoj dopravní infrastruktury.

Jurečkovi soupeři jeho kandidaturu uvítali. „Budu se těšit, že povedeme s ním i s Janem Bartoškem férovou soutěž," uvedl Zdechovský, který sám sebe označuje za novou tvář strany. V případě zvolení by se podle svých slov vzdal postu europoslance. Největší šance má však podle některých straníků zřejmě Jurečka. Europoslankyně Michaela Šojdrová ho již veřejně podpořila.

Lidovci si volí nové vedení strany na mimořádném sjezdu poté, co se současný předseda strany Marek Výborný rozhodl funkce vzdát z rodinných důvodů. Výborný sám žádného kandidáta nefavorizuje. „Vítám, že KDU-ČSL nemá nouzi o osobnosti,“ řekl. Změna ve vedení strany se koná těsně před podzimními krajskými volbami, kde budou lidovci obhajovat funkci jednoho hejtmana, kterým je Jiří Čunek ze Zlínského kraje.

Předsedu si budou v lednu volit i další dvě strany. Piráti budou svého šéfa vybírat na celostátním fóru už tento týden v sobotu. Stranu chce dál vést současný předseda Ivan Bartoš, vyzvou ho však pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík a místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal.

Ferjenčík chce podle svých slov navázat na práci Bartoše, strana podle něj ale potřebuje změnu ve vedení. Funkci předsedy by chtěl místo obvyklých dvou let vykonávat jen jeden rok a zaměřit by se chtěl na hospodářství a vzdělávání. Pikal zase uvedl, že by rád přesunul vnitrostranické kompetence od předsednictva blíže k členské základně.

Favoritem nicméně s devíti krajskými nominacemi zůstává Bartoš. „Jedním z mých velkých cílů v pozici předsedy Pirátů je připravit stranu na parlamentní volby 2021 a především na naše vládní angažmá, ve které věřím,“ řekl Bartoš.

Změny ve vedení by měly nastat v polovině ledna také u občanských demokratů. Zatím se neočekává, že by někdo vyzval k souboji dosavadního předsedu Petra Fialu, který zřejmě svou pozici obhájí. Proměnit by se ale mohly posty místopředsedů.

Zatímco funkci první místopředsedkyně bude obhajovat Alexandra Udženija, novými místopředsedy by se mohli stát například poslanci Zbyněk Stanjura nebo Miroslava Němcová. Do vedení strany by se také mohl vrátit europoslanec Alexandr Vondra, který je nominován na místopředsedu. „Jsem připraven se o místo ucházet, pokud si strana bude myslet, že jí mohu ještě pomoci,“ uvedl Vondra.