Komentář Petra Peška: Zbraň jménem nejistota | E15.cz

Příliš povyku pro nic, dalo by se říci poté, co se vyjasnilo pokračování případu Čapí hnízdo. Tedy to, že přinejmenším prozatím nebylo trestní stíhání Andreje Babiše a dalších aktérů kauzy zastaveno, jak se po pondělních mediálních únicích mohlo zdát. A že stále není vyloučeno, že premiér nebude obžalován, i když mu k tomu již poblahopřál i prezident.

Jenže i to zdánlivé „nic“ může mít svůj význam. Stejně tak jako včerejší připomenutí z úst nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, že rozhodnutí ještě nepadlo.

Vypouštění dílčích zpráv o rozhodovacím procesu v tak citlivém případě, jakým je Čapí hnízdo, pochopitelně není šťastné. Což ovšem neznamená, že nemusí mít svůj význam. Verdikt o tom, zda premiér s dalšími obviněními bude či nebude poslán k soudu, je nyní v rukách šéfa pražských žalobců Martina Erazíma a právě Pavla Zemana. Dokud nepadne, bude panovat období nejistoty, které je nepříjemné především pro Andreje Babiše a jeho věrné.

Informace o změně názoru Pavla Šarocha sice hovoří v premiérův prospěch, některé aktéry ale spíše zaskočila. Je to zřetelné ze slov ministryně spravedlnosti Marie Benešové a svým způsobem i z reakcí samotného Andreje Babiše. Nyní se totiž rozšiřuje manévrovací prostor těch, kteří budou o případné žalobě rozhodovat, a hřiště se oním ne/rozhodnutím spíše znepřehlednilo.

Navíc je potřeba zohlednit i další proměnné. Od tlaku protibabišovského tábora, který skočil na návnadu v podobě posunuté zprávy o zastavení stíhání, přes levitující novelu zákona o státním zastupitelství až po otazníky nad osudem jeho nynějších špiček.

Nejistota je servírována i laické veřejnosti. Je postup Městského státního zastupitelství v Praze, které v očekávané lhůtě vyprodukovalo jen „koncept rozhodnutí“, běžný, jak včera uklidňoval Pavel Zeman? Anebo je to „nepochopitelné, neuchopitelné a rozpačité“, jak se podivovala Marie Benešová?

V každém případě lze říci, že to situaci kolem vyšetřování Čapího hnízda nevyjasnilo ani neuklidnilo. Lepší by bylo, kdyby do konce srpna padlo ohledně případné obžaloby premiéra a dalších obviněných konečné rozhodnutí.

Nyní ale bude zajímavé sledovat, co toto „prodloužení“ a vypouštění mlhy způsobí. A komu to ve finále pomůže. Kromě toho nás totiž čekají mimo jiné finální audity z Bruselu, kde se budou také řešit premiérovy záležitosti, boj o rozpočet, zmíněná novela o státních zastupitelstvích a v neposlední řadě i kulaté výročí 17. listopadu. Bude to horký podzim.