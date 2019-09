Čapí hnízdo: O kauze rozhodnuto není, řekl Pavel Zeman | E15.cz

„Nemyslím si, že by veřejnost měla být informována o těchto mezikrocích, ale o zásadních postupech, třeba o podání obžaloby či zastavení trestního stíhání,“ řekl Zeman, který v případě zastavení stíhání může sám do případu zasáhnout.



Tento mezikrok, kdy vedoucí státní zástupce přezkoumává rozhodnutí dozorujícího žalobce, přitom den předtím kritizovala ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ANO). „Mluví se tu o jakémsi nástinu meritorního rozhodnutí, které bude kontrolovat nadřízený městský státní zástupce osobně. Mám si pod tím představit, že ještě není na světě?“ řekla Benešová pro Deník N. „Přiznám se, že tomu nerozumím. Svědčí to o tom, jak pracuje soustava státního zastupitelství. Nepochopitelné, neuchopitelné a rozpačité,“ dodala.



Zeman však tento krok, neboli aprobační proces, považuje za standardní postup. „Práce na spisech mi nepřipadá rozpačitá, aprobační proces není ničím novým. Byl aplikován i v době, kdy paní magistra Benešová byla nejvyšší státní zástupkyní,“ řekl Zeman, který nechtěl komentovat samotný případ. „V kauze dosud nebylo rozhodnuto, pouze byl anoncován směr, kterým se dozorový státní zástupce zabývá,“ řekl Zeman.

Nejvyššího státního zástupce může v současnosti kdykoli odvolat vláda, na což upozornil například europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). „Andrej Babiš měl už dávno odstoupit. Jeho vláda může kdykoliv bez udání důvodu odvolat nejvyššího státního zástupce. Ten jako jediný může rozhodnutí dozorujícího žalobce přezkoumat nebo zrušit,“ řekl. Sám Zeman odmítl, že by to hrálo roli. „Jestli mám kvůli tomu být odvolán nebo neodvolán, je mi upřímně jedno. Nepokazím si čistý štít jenom kvůli tomu, abych setrval ve funkci,“ dodal.

Podle pražského městského státního zastupitelství nelze odhadnout, jak dlouho nyní bude jeho šéf Martin Erazím studovat předložený spis. Jestliže Erazím dospěje k odlišnému právnímu názoru než Šaroch, může mu dát pokyn, aby ve věci rozhodl jinak. Vedle zastavení stíhání připadá v úvahu podání obžaloby, postoupení případu jinému orgánu nebo vrácení případu policii k došetření.