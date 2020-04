Zpátky na barikády - komentář Petra Peška | E15.cz

Nouzový stav zatím pokračuje, vláda tak má dál volné ruce pro boj s koronavirem. Něco se ale přesto mění. Končí jí doba hájení či jen občasného, někdy spíše opatrného kritizování od politických protivníků. Ukázala to i včerejší debata v Poslanecké sněmovně.

Příkopy mezi vládou a opozicí ještě do obvyklé hloubky vykopány nejsou, i to se včera ukázalo. Poslanci různých politických barev se dokázali dohodnout na zkrácení vystoupení. Zástupci opozičních stran dávali najevo, že pokud neprojdou jejich verze návrhů pomoci, jsou ochotni podpořit některé z dílny kabinetu. A ministryně financí Alena Schillerová za vládu slíbila, že podpory se dočká i pár opozičních nápadů. Vše ale „odcamcaď pocamcaď“, což ukázal i včerejší spor o občasnou nepřítomnost ministrů ve sněmovně.

Koronavirová krize opozici upozadila, což je logické. Hlavní zájem směřoval k představitelům výkonné moci, respektive vlády, která přicházela se záchrannými, restriktivními a dalšími mimořádnými opatřeními. A jak ukázal před pár dny zveřejněný volební model agentury Kantar CZ, zahýbalo to i s preferencemi.

Premiérovo hnutí ANO posílilo na téměř 35 procent, jakžtakž se ještě drží dvě hlavní opoziční strany, tedy ODS a Piráti (14 a 13,5 procenta). Ostatní strany (tedy včetně koaliční ČSSD) se motají kolem pětiprocentní hranice a přinejmenším některým z nich reálně hrozí vyhazov ze sněmovny. Takže nazrála doba, aby o sobě začaly dávat opět vědět.

Vláda jim navíc dává řadu záminek. Jednak odmítá dát alespoň hrubý scénář toho, jak to bude s rušením restriktivních opatření, úpravy se dělají ad hoc. „Nechtějte po nás plán,“ otevřeně přiznal ministr vnitra a šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček s tím, že „virus má plán“.

Pak jsou tu často měněná, někdy až chaotická opatření. Několikrát a zcela zbytečně se posouvaly časy vyhrazené pro seniory v obchodech. Musel se upravovat špatně připravený plán pomoci živnostníkům. Z jedněch vládních úst zaznívá, jak dlouho budou hranice zavřeny, aby to druhá ústa vyvracela. A totéž s návrhem nechat společnost koronavirem promořit. A často jde o různé informace z jedněch úst. Jak například, když premiér Babiš ještě před pár dny mluvil o prodloužení nouzového stavu do konce dubna, aby včera ve sněmovně žádal až do 11. května.

Je správně, že opozice začíná na vládu opět tlačit. Moc bez kontroly je nezdravá, čas na bianco šek už vypršel. Opozice to ale musí dělat šikovně, nebýt jen kritikem. Ale zároveň nedávat příliš najevo současnou slabost marně předkládanými návrhy. Protože jinak vládní preference porostou ještě výš.