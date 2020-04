Babiš žádá stav nouze do 11. května, opozice je pro konec dubna | E15.cz

Poslanci se dnes sešli,aby projednali žádost vlády o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii nového koronaviru. Premiér Andrej Babiš (ANO) požádal o prodloužení o měsíc, tedy do pondělí 11. května. Opozice je ale připravena hlasovat pro nouzový stav zatím jen do konce dubna, a to včetně komunistů, kteří menšinový kabinet tolerují. Opoziční strany chtějí po vládě vysvětlení, k čemu chce tuto mimořádnou situaci využít, i promyšlený plán dalších kroků. V Česku je podle aktuálních údajů 4828 lidí nakažených koronavirem, 127 pacientů s covid-19 se už vyléčilo a 80 dosud zemřelo.