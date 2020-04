Nouzový stav bude platit do 30. dubna | E15.cz

Po debatě, které trvala šest hodin, Poslanecká sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do konce dubna. Menšinová vláda ANO a ČSSD neprosadila platnost zákazů a další opatření kvůli epidemii koronaviru až do 11. května. Komunisté kabinetu nepomohli, byť ho drží u moci. Dali však najevo, že by vládě vyhověli, pokud by požádala dolní komoru parlamentu o další prodloužení.