Komentář Petra Špiříka: Budoucnost Česka? Stát není připraven ani na současnost | E15.cz

Primárním problémem je absence vize, kterým směrem se má technologická transformace státní správy včetně kybernetické bezpečnosti ubírat. Přesněji řečeno jde o absenci vize, která se nemění po každých, často předčasných, volbách.



Hned v těsném závěsu je pak nedostatek vůle k uvedení takové vize v život. Protože dokonalý plán, bezchybná analýza a stohy papírů popsaných doporučeními jsou k ničemu, pokud nikdy nedojde k realizaci.



Horší než taková paralýza je pak snad už jen situace, kdy jednotlivé části státní správy pojmou své zabezpečení každá po svém – a přidávají tak nové problémy do rovnice namísto jejího zjednodušení a řešení. I to je domácí realita.

Dalším velkým zdrojem potíží je obrovský vnitřní technologický dluh státní správy, kdy jakákoliv smysluplná obrana se nejprve musí vypořádat s fragmentovaným a komplexním prostředí vzájemně (ne)propojených systémů a sítí. Ty často pocházejí ještě z minulého tisíciletí. Jakákoliv investice do zabezpečení takového prostředí bude neefektivní, i když to by nemělo být důvodem k rezignaci a volbě „nedělat nic“.



Digitální transformace státní správy je nicméně nevyhnutelná a kybernetická bezpečnost musí být její nezbytnou součástí. Moderní digitální stát 21. století přináší nová lákadla pro útočníky a zahrnout kybernetickou bezpečnost už do základů e-governmentu je řádově lepší, než ji opět zkoušet po několika letech přidat jako „bonus“.



Česko proto není připravené na současnost, natožpak na budoucnost. Problémy i cesta k řešení jsou známé, ale je třeba začít jednat - dnes, ne zítra nebo pozítří.