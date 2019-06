Komentář Roberta Maleckého: Babišovi s láskou | E15.cz

Především tu o roli Andreje Babiše v celém příběhu. Že ho v něm nevidíte? Přesto je v něm celou dobu přítomen.

Pokud by senátor Láska nesepisoval svou stížnost už na jaře, ale až nyní, jistě by ke čtyřiadvaceti domnělým prohřeškům prezidenta zařadil i situaci kolem demise ministra kultury Antonína Staňka. Nepozornému divákovi spektáklu české politiky by to snadno mohlo uniknout, ale Staněk je i přes vlastní rezignaci stále ministrem, a dokonce v úřadě vyvíjí jakousi činnost.

Prezident jeho demisi přijmout odmítl, ministr si zase vybalil sbalené krabice a úřaduje. Na tahu je Andrej Babiš, který by musel podle prezidentova výkladu sám navrhnout Staňkovo odvolání, aby vyhověl nominujícím sociálním demokratům. V principu je tedy například možné, že Staněk bude ministrem ještě dlouho poté, co ČSSD případně z vlády odejde.

Babiš má totiž aktuálně úplně jiné starosti. Především musí před závěrečným kolem demonstrací na pražské Letné 23. června objíždět republiku, Baťův kanál, brněnské hlavní nádraží a jiné stavby, aby svému publiku ukázal, jak maká. A jak se má republika pod vedením novodobého Bati dobře. Na brněnském nádraží pochválil nové výhybky a zabezpečovací zařízení, co je proti tomu boj o Staňka, navíc s nejistým výsledkem a proti prezidentovi.

Stejné to bude s ústavní žalobou. V Senátu to ještě může být Babišovi jedno, ten neovládá a hlasy jeho hnutí jsou marginální. Pak ale musí senátor Láska, pokud chce věc dostat až k Ústavnímu soudu, uspět ještě ve sněmovně. A kvórum je proti němu, sehnat musí hlasy 120 poslanců, což se bez Babišova ANO jeví prakticky nemožné. Ať už se bavíme o Láskově ústavní stížnosti nebo o řešení aktuální vládní minikrizičky, vidíme, jak určující pro současnou politiku duopol Zeman–Babiš je.