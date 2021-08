Komentář Roberta Maleckého: Dycky Sever! Andrej Babiš si našel nové útočiště v Ústí nad Labem | E15.cz

Andrej Babiš má během prázdninových měsíců tři hlavní úkoly. Zařídit, aby hnutí ANO vyhrálo volby, zařídit, aby on sám v rámci hnutí ANO volby neprohrál, a zařídit, aby po volbách zůstal oblíbencem prezidenta. V praktické rovině to znamená obrážet kampaň, vybrat si co možná nejpříhodnější volební okrsek a vyřešit problém Koudelka.