Komentář Roberta Maleckého: Hledá se obětní beránek | E15.cz

V pondělí 18. května NKÚ zahájí sérii kontrol, na jejíž výsledky už čeká i policie. Kromě nezpochybnitelné zákonné opory má celá věc i vedlejší efekty. Řekněme marketingové. Vláda marketingově vládne, tedy dělá to, co očekává, že se bude líbit. I v NKÚ vědí, že jejich krok bude vděčně přijat. Když koncem dubna Kala serveru HlídacíPes.org řekl, že jeho úřad nouzové nákupy prověří, musel vědět, co to způsobí. A způsobilo.

Vztahy mezi vládou Andreje Babiše a NKÚ reprezentovaným Kalou lze jen těžko označit za ideální. Když se přede dvěma lety v létě Babišova vláda ucházela o důvěru ve sněmovně, vystoupil tehdy i prezident Miloš Zeman a zkritizoval stav veřejné správy v Česku. Doslova řekl, že má k dispozici zprávu NKÚ, ze které vychází, a že je to děsivé čtení.

Následovalo několik menších potyček: Babiš Kalu například obvinil, že se nechová nadstranicky, loni na jaře při diskuzi o jednom z kontrolních závěrů řekl, že prezident NKÚ nemá patent na rozum, a doporučil mu, ať se vrátí do ČSSD. Nyní ovšem drží Kala v rukou silné karty.

Uvědomuje si to i Babiš. Aby zmírnil mediální dopad plánovaných kontrol, vyhlásil, že o ně na kontrolním úřadu sám požádal. To ovšem patří do zmíněné marketingové strategie. My za ní cítíme, že v Babišově okolí už se hledá obětní beránek pro případ, že kontroly nedopadnou dobře. I druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek byl o víkendu v České televizi nucen připustit, že za předražené nákupy by měl někdo nést odpovědnost.

Cítí to i opozice. Ta v situaci kolem předražených nákupů respirátorů našla po delší době racionálně uchopitelné téma. Chce zřídit sněmovní vyšetřovací komisi, padlo několik trestních oznámení. Je to opět obvyklá marketingová hra, v jejímž středu stojí právě plánované kontroly NKÚ. Od jejich výsledků se bude vše dál odvíjet.

Kalův devítiletý mandát vyprší za dva roky. Řečeno sportovní terminologií – je v pozici libera, který má úplně volné ruce. Ideální nastavení pro zjištění, co se skutečně kolem nákupu pomůcek zejména na ministerstvu zdravotnictví dělo. Vláda má v prezidentu Kalovi silného protivníka, kterého si ale tak trochu vychovala sama.

Autor je komentátor serveru HlídacíPes.org