Komentář Roberta Maleckého: Na domácí frontě není klid | E15.cz

Pro nás je v tom obsažen neradostný vzkaz: česká společnost by mohla zejména ruským zpravodajským hrám čelit mnohem snáze, pokud by zde zároveň neexistovala čím dál silnější společenská polarizace související s nastavením domácí politiky. Což se týká zejména působení předsedy vlády Andreje Babiše a jeho marketingového cíle odvrátit za každou cenu pozornost od kauzy Čapí hnízdo a jevů souvisejících.

Pro zjednodušení řekněme, že do války jdeme s generálem, který si od bitev odskakuje čím dál častěji řešit své domácí starosti. Samotná zpráva BIS mluví jasně a fakta v ní obsažená potvrzují i souběžně vydané ročenky Vojenského zpravodajství a policejní centrály pro boj s organizovaným zločinem. Upřímně řečeno ani by nemusely. Základní obrys veřejné části zprávy by sepsal průměrně zdatný maturant, který by jako zadání seminární práce dostal za úkol přečíst noviny.

Zemanovo hradní okolí je kontaminováno lidmi, o jejichž napojení na Kreml a ruský kapitál víme přibližně deset let (Zbytek, Nejedlý). Víme, že peníze na Zemanovu kampaň přišly skrytě přes pavučinu firem od osob blízkých Kremlu. Nebo prostý fakt, že obsazení ruské ambasády v Praze je, co se týče počtu pracovníků, podobné ruské ambasádě v Londýně. A nezapomeňme na Jie Ťien-minga, prezidentova ekonomického poradce, který se aktuálně nachází péčí čínské věrchušky neznámo kde a má na krku vyšetřování korupce. A to ještě zpráva BIS cudně mlčí o tom, že to byl opět Zdeněk Zbytek, kdo loni před volbami rozdmýchal megakauzu lithium.

Jde navíc o zprávy za rok 2017 čili popisují události staré rok a více. Náš maturant by tak prostým čtením novin dokázal zprávu BIS významně rozšířit – třeba o letošní angažmá prezidenta Zemana v dezinformační hře kolem novičoku.

S lidem je třeba hovořit jazykem, kterému lid rozumí. V tom je jádro Zemanovy obrany. Ovčáčkův twitterový kulomet už jede s obvyklou kadencí, kontrarozvědku tento úředník mimo jiné obvinil, že zakládá novou protizemanovskou politickou stranu. Buďme si jisti, že už se rozběhla i další funkční zbraň dezinformátorů, tedy řetězové e-maily šířené mezi Zemanovými voliči.

Co s tím? Konkrétněji – co se situací, v níž tajná služba otevřeně varuje před okolím jednoho ze svých adresátů? Jak se vyhnout zjevnému bezpečnostnímu riziku? Ústavní mechanismy nabízejí jediné řešení a my o něm víme, že je prakticky nepoužitelné. Ústavní žaloba na prezidenta byla nedávnými změnami ztížena, kromě Senátu musí souhlasit i sněmovna, navíc kvóra jsou vysoká. Před Ústavní soud se žaloba v praxi téměř nemá šanci dostat. Na domácí frontě hybridní války jen tak klid nebude.

Autor je komentátorem serveru HlídacíPes.org