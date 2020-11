Komentář Roberta Maleckého: Pamatujete? Čapí hnízdo | E15.cz

O stavu vyšetřování kauzy, která z přirozených důvodů patří k nejdůležitějšímu domácímu dění, můžeme buď nenuceně vtipkovat, nebo její popis předkládat zahraničním studentům k pochopení tajů a krás českého jazyka, zejména použití trpného rodu v úředním jazyce. To je zhruba tak všechno, k čemu se aktuálně hodí.

Státní zastupitelství oznámilo, že věc, kterou vyšetřuje krásných pět let, zatím nekončí. „V současné době je předpokládáno, že bude vyšetřování skončeno v prosinci roku 2020,“ uvedl mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Jaké úkony vyšetřovatelům k vyšetření zbývají, prý nebude upřesněno, jaký čas si vyžádají právní pomoci ze zahraničí nebude určeno, prodloužení lhůty ovšem není vyloučeno.

Přeloženo do srozumitelného jazyka to znamená, že kauza Čapí hnízdo nám vstoupí do šestého roku svého života, a pokud by o obvinění bylo případně rozhodnuto – dejme tomu třeba příští rok na jaře – připíše si i některé zajímavé rekordy. O vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání sněmovnou již bylo rozhodováno dvakrát, nejprve před volbami v roce 2017 a pak po nich, kdy nynější premiér získal znovu imunitu. Troufáme si tvrdit, že i tento rekord bude zlomen a oblíbenou kratochvíli si zopakuje i další sněmovna, která vzejde z voleb v roce 2021.

Trestní věci musejí orgány činné v trestním řízení projednávat urychleně bez zbytečných průtahů, píše se hned ve druhém odstavci trestního řádu. Takto vysoko v zákoně je taková věta proto, že odráží jednu z hlavních zásad trestního řízení, v tomto případě zásadu rychlosti, o postupu bez zbytečných průtahů hovoří dokonce Listina základních práv a svobod.

V tomto smyslu je tedy možné mluvit o tom, že je Andrej Babiš krácen na svých ústavních právech. Když pomineme občasnou neochotu jeho bližních účastnit se v určitém čase vyšetřování, nebo jejich mizení kamsi na východ Evropy, nejsou totiž náznaky, že by v posledním roce vyšetřování brzdil právě on.

Státní zastupitelství má jistě řadu důvodů, proč se vyšetřování zase zdržuje, mluvit o nich ale veřejně nechce nebo z taktických důvodů nemůže. Je to 11 měsíců, co Babišovo stíhání vrátil do hry nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Teď v září napsalo Právo, že bylo požádáno o právní pomoc na Slovensku a v Německu, Seznam Zprávy dodaly, že se chystá výslech zahraničních svědků. Zároveň má vzniknout analýza vztahů koncernu Agrofert, nyní uloženého ve svěřenských fondech. Nic proti výslechům a zahraniční pomoci, víme, že tyto věci trvají.

Nic proti analýzám, jen může vypadat hodně podivně, když si vyšetřovatelé, kteří disponují moderními analytickými nástroji, nechávají zpracovat analýzu firem v Agrofertu pět let po zahájení vyšetřování. Když nic jiného, takové pavučiny vztahů vyšly za těch pět let snad ve všech analytických médiích na českém trhu.

Nevíme příliš, co se mezi policisty a dozorujícím státním zástupcem v tuto chvíli děje, víme ale naprosto přesně, jak to navenek působí. Z původní desítky vyšetřovaných zbyli poslední dva obvinění, jedním z nich je Babiš. V metodě okusování salámku z Kosteleckých uzenin se nehraje o nic míň, než je důvěra veřejnosti v řádný proces.

Autor je komentátor serveru Hlidacipes.org