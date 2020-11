Babišův střet zájmů: Sněmovna možná upraví část zákona o skutečných majitelích | E15.cz

Sněmovna ve vládním návrhu zákona o skutečných majitelích zřejmě upraví pasáž o svěřenských fondech, což by se mohlo týkat premiéra Andreje Babiše (ANO). Ústavně-právní výbor ve středu doporučil plénu schválit úpravu opozičních Starostů, podle které by se za skutečného majitele korporace ve svěřenském fondu považoval i jeho zakladatel. Podporu výboru získal také pozměňovací návrh lidovců, který by spornou pasáž z vládní verze vypustil, uvedl to člen výboru Marek Výborný (KDU-ČSL).