Komentář Roberta Maleckého: Protikorupční Přísaha? Tak určitě | E15.cz

Bývalý šéf protimafiánského útvaru policie Robert Šlachta vstupuje do politiky. Už zase? zní první uštěpačná poznámka. To přece není zpráva z ledna 2021, ale nejpozději z června roku 2013, kdy Robert Šlachta s olomouckými státními zástupci rozdali nové politické karty minimálně na deset let dopředu. My ale uštěpační být nechceme, a tak vezmeme projekt nové politické strany Přísaha na vědomí a pokusíme se mu najít místo na mapě, kterou Šlachta sám pomáhal kreslit ať už vědomě, nebo v úloze mouřenína.

„Určitě to bude protikorupčně laděné,“ řekl Seznam Zprávám. Tak určitě. Co by to bylo dnes za stranu, kdyby nebyla protikorup­čně laděná. Protikorupční hnutí sedí osmým rokem ve vládě, polovinu z toho času ji vede. Trestně stíhaný předseda protikorupčního hnutí předsedá radě vlády pro koordinaci boje s korupcí, protikorupční boj prostě myslíme vážně.

Problém Roberta Šlachty a jeho spřátelených exdetektivů, které chce postavit na kandidátky pro podzimní sněmovní volby, je v tom, že na protikorupční straně spektra bude nejspíš pěkně těsno.

Pořád je tu hnutí ANO, které už před čtyřmi lety vyluxovalo hlasy občanů nespokojených s počínáním „tradičních“ politických stran. Málokdo si to dnes už pamatuje, ale hnutí ANO zakládal Babiš původně jako Akci nespokojených občanů, odtud ta zkratka. Voličská podpora hnutí ANO se v mezičase několikrát přelila tam a zpět, podle zacílení momentálních populistických marketingových tahů průzkumy ukazují, že zhruba na čtvrtinu voličů stále protikorupční rétorika zabírá.

Protikorupční je pochopitelně i projekt Mikuláše Mináře, který se odloupl z Milionu chvilek a míří na stejnou nebo podobnou skupinu. Výhodou Mináře a spol. je, že mohou kromě nespokojených voličů Babiše – ti jsou tak nespokojení vlastně už dvojnásobně – oslovit i příznivce tradičních stran, o kterých předseda vlády tak hezky říká, že představují české Palermo. Tady to bude mít naopak těžké Šlachta. U ODS o tom vůbec není třeba mluvit, ale třeba i ČSSD, lidovcům nebo TOP 09 pozavíral, povyšetřoval nebo aspoň povláčel trestním řízením pěkných pár představitelů. Ty kauzy vedly často do ztracena, vlekly se, byly u nich používány hodně nestandardní metody. Teď uvidíme, jak silný je étos protikorupčního hrdiny v kontrastu s obrázkem nepříliš úspěšného policisty.

Je dobře, že se po letech, kdy se ve funkcích Šlachta nacházel nejprve řízením osudu, později na Celní správě tak trochu v režimu trafikanta, každopádně vždy jmenováním, uchází o podporu na volenou funkci. „Program vychází z mé praxe a zkušeností. Politika v mém podání má být pokračováním toho, jakým způsobem jsem doposud pro stát pracoval,“ říká. Je to věta svým způsobem až znepokojující.

O tom, zda i letos po švestkách budeme žít se Šlachtou ve veřejném prostoru, rozhodnou voliči. Troufáme si říct, že to budou hlavně dosavadní voliči Andreje Babiše, kteří mají šanci Šlachtu a jeho ex-ÚOOZ kamarády do sněmovny poslat. A právě Andreji Babišovi by měl projekt Přísaha způsobovat největší vrásky. Hodně se kdysi, hlavně před pěti lety v kauze policejní reorganizace, řešilo, jak moc „nakrátko“ to Šlachta s Babišem má. Teď je všem těmto spekulacím konec, hnutí ANO a Přísaha jdou definitivně proti sobě.