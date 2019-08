Komentář Roberta Maleckého: Vzkazy pro gay pride | E15.cz

Pokud bychom katalog významných problémů České republiky měli sestavovat dle sociálních sítí, je polovina srpna každoročně časem, kdy mu vévodí otázky spojené s LGBT komunitou. Je to způsobeno zejména načasováním. Dovolenou má nejen hlavu státu, ale i její zástupce pro věci politické Ovčáček, jehož kadence na Twitteru klesá na snesitelnou úroveň. Ano, víme, že vzepětí fundovaných názorů na problematiku LGBT přejde, až se miliony expertů přeškolí dejme tomu na biatlon. Přesto stojí víkendová akce za pár poznámek.

Soudruh Zdeněk Ondráček dělal dřevo, aby mu v zimě bylo teplo. „Jsem rád, že nehulím ani nešňupu. Možná i díky tomu se mi líbí pouze ženy (především Slovanky) (...) Dnes jsem dělal dřevo na zimu 2021–22,“ zapsal si poslanec do svého veřejného deníčku. Někteří na tom byli ještě hůř. Na zámku Příčovy se na pozvání Spolku přátel bílého heterosexuálního muže sešla pestrá společnost včetně nahnědlé části duhového politického spektra: Petr Hampl pozval třeba Tomáše Vandase, ukázali se Ladislav Jakl, Jaroslav Foldyna nebo Michal Semín. A připomeňme si, že Foldynu si ještě nedávno dokázala liberální, a hlavně vládní ČSSD zvolit za svého místopředsedu.

Kardinál Dominik Duka pojal svůj vzkaz ideologicky. „Vnímám jako varovné, že témata LGBT ideologie se podle posledních zpráv rozšiřují i o ateistickou a satanistickou agendu, tedy o jevy, o jejichž odmítnutí nemůže být celospolečenských pochyb,“ napsal český primas. Satanistickou agendu v Praze reprezentovalo pět osob, které se ke gay pride připojily nejspíš z recese. O „ateistické agendě“ a jejím „celospolečenském odmítnutí“ bychom v současném Česku mohli vést opravdu dlouhou debatu.

Ještě jeden vzkaz zazněl ze sociálních sítí: „Milé buzničky, pokud vám jde o zlepšení povědomí o gay komunitě, jeďte demonstrovat do Ruska. Párty v Praze je o ničem,“ napsal jeden přítel, který se ke komunitě sám hlásí. Exaltovaný výkřik trefil hřebíček na hlavičku. V kontextu zmíněných příkladů srovnání s Ruskem úplně nekulhá.

I když gay pride chápeme především jako milou hru, dokážeme pochopit, že extrémnější polohy některých účastníků mohou podráždit útlocit veřejnosti. V Rusku by se to nestalo. My si zatím celkem svobodně rozhodujeme, zda uzákonit manželství homosexuálů. V Rusku mlátí zastánce svobodných voleb, zatímco tamní společnost postupně rozežírá nezvládnutá epidemie HIV. A na ní nese obří díl viny i represe a potlačování komunity LGBT i jejích témat jako celku.

Jsou jen dvě cesty. Jedna vede přes Příčovy, druhá přes Prahu.

Autor je komentátor serveru HlídacíPes.org