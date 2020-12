Komentář Štěpána Křečka: Video je komické. Nápad ministryně Schillerové je ale v zásadě správný | E15.cz

„Mladým lidem je vhodnější darovat akcie než státní dluhopisy. Ty totiž v dlouhodobém horizontu přináší podstatně vyšší zhodnocení. Státní dluhopisy se hodí pro starší lidi, kteří by svá portfolia měli ladit konzervativně,“ říká hlavní ekonom BHS.

Ministryně financí Alena Schillerová v letošním roce vytvořila nejvyšší schodek státního rozpočtu v historii České republiky. Stát si na financování schodku musí půjčit, proto vydává státní dluhopisy. Jejich prodej jde bezproblémově, přesto se ministryně rozhodla, že ho podpoří natáčením bizarního videa.

Radí lidem, že by pod stromeček měli darovat svým blízkým státní dluhopisy. V praxi by tak například dědeček mohl své vnučce koupit dluhopisy za pět tisíc korun s tím, že "tady máš na splácení dluhů, které naše vláda vytvořila, abych dostal před Vánoci mimořádný příspěvek ve výši pět tisíc korun.“ Tím by se kruh krásně uzavřel.

Stále nevíte, co k Vánocům? Dluhopis Republiky jako vánoční dárek nejen potěší, ale i zhodnotí vaše úspory. Na dárkové certifikáty už ale nezbývá příliš času. Pro více informací koukněte na video ⤵️ pic.twitter.com/qinfSfLGVU — Alena Schillerová (@alenaschillerov) December 8, 2020

Přestože nápad paní ministryně na darování dluhopisů působí komicky, v zásadě je správný. Vždy je lepší, když státní dluhopisy drží domácí obyvatelstvo než zahraniční věřitelé. To totiž vytváří stabilitu ve financování státu. Vzhledem k velikosti státního dluhu však nelze očekávat, že by video paní ministryně vedlo ke změně struktury věřitelů České republiky.

Investice do státních dluhopisů přinášejí velkou míru jistoty, která je však vykoupena velice nízkým zhodnocením. Zajímavější proto může být darovat akcie. Ty jsou sice rizikovější, ale v dlouhodobém horizontu přináší vyšší míru zhodnocení. Například kdyby v loňském roce dědeček koupil své vnučce pod stromeček akcie biotechnologické společnosti Moderna za pět tisíc korun, dnes by je vnučka mohla prodat přibližně za 40 tisíc korun.