Odložme splátky těm, kteří to skutečně potřebují - komentář Tomáše Salomona | E15.cz

Ministryně financí o víkendu navrhla plošné odložení splátek všem klientům. Pevně věřím, že paní ministryně měla na mysli plošné odložení pro všechny, jejichž schopnost splácet byla omezena koronavirem, a kteří o odložení požádají. Opačný postup tedy paušální, plošné a automatické odložení splátek úplně všem klientům, by totiž bylo v tuto chvíli kontraproduktivní. To, co ekonomika potřebuje, je adresná pomoc.