Komentář Václava Votavy: Nepromyšlená hra se stravenkami | E15.cz

Stravovací paušál má firmám umožnit, aby namísto stravenek či dotovaných jídel v kantýnách, dávaly lidem nedaněný příspěvek v penězích. Jednoduše řečeno peníze, z nichž se neodvede sociální ani zdravotní pojištění, ani daň z příjmu.

Je to lákavé, ale odporuje to všeobecně přijímanému názoru, že podpora stravování má směřovat skutečně ke stravování, které je důležité pro zdraví lidí a ovlivňuje i jejich pracovní výkonnost.

Vyplacený stravovací paušál ale nemusí být vůbec použit na stravování. Fakticky lze za tyto peníze nakoupit cokoli. Třeba boty. Nelze vyloučit, že někteří zaměstnavatelé přistoupí k paušálu po svém a zaměstnanci budou dostávat peněžní částku na stravování na úkor mzdy nebo místo jejího zvýšení či odměny. Na takové jednání zaměstnavatele doplatí zaměstnanci například snížením příjmu, ze kterého se vypočítává důchod. Tento aspekt je neméně důležitý a nevím, zda si ho na ministerstvu financí uvědomují.

Pokud necháme stranou, že stravovací paušál, který bude mít výrazný dopad nejen do státního rozpočtu, ale také na stravování zaměstnanců, se vůbec neobjevuje v programovém prohlášení vlády, je zvláštní, že prázdninový návrh paní ministryně Schillerové neprošel následně žádnou diskuzí ať už uvnitř koalice, na tripartitě či s odborníky. Zarážející je, že ministerstvo nemá k dispozici ani žádnou důkladnou analýzu, která by odůvodňovala radikální zásah do systému stravování zaměstnanců.

Naopak se proti návrhu objevila varovná studie, podle níž zavedení paušálu může způsobit hluboký výpadek příjmů veřejných financí až o 21 miliard korun ročně. S postupným odstraňováním různých výjimek z daňových povinností lze souhlasit. Ale ministerstvo by mělo postupovat koncepčně a nezavádět kostrbatá řešení, která nejsou promyšlena a poškodí nejen státní rozpočet, ale ve svém důsledků také občany.

Autor je poslancem ČSSD a členem Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.