Komentář Viliama Bucherta: Fiktivní válka o ČT | E15.cz

Většinu času hovoří ředitel ČT Petr Dvořák, který opakovaně radním předčítá, co se podařilo. O problémech se moc nediskutuje. Teď se prý ale situace změní. Dokonce se prý může změnit tak, že dojde k ohrožení svobody a nezávislosti veřejnoprávního média. Důvod? Poslanecká sněmovna zvolila do Rady i kritiky ČT. Například ekonomku Hanu Lipovskou či moderátora Lubomíra „Xavera“ Veselého.

Nechci podceňovat paní Lipovskou a pana Veselého, ale že by právě oni dokázali ohrozit svobodu, jak tvrdí část sněmovní opozice a některá média, považuji za nesmysl. Jistě, jejich názory jsou někdy podivuhodné, ale pořád jsou to jen názory, které naše demokracie unese. Ve skutečnosti nejde o Lipovskou či Veselého, ale o dlouhodobý střet, který pod pláštíkem nové fiktivní války o Českou televizi probíhá. Už jen to, že členy Rady ČT volí Poslanecká sněmovna, je na zamyšlení, protože tím se politici snaží propašovat do chodu televize své ideje a také lobbistické a ekonomické zájmy.

Daleko důležitější by při diskusi mělo být, že Česká televize nenaplňuje své veřejnoprávní poslání. Na to si jen hraje. Diskusní pořady i zpravodajství se hemží zástupci všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Co je na tom, probůh, veřejnoprávního? Existují přece i jiné relevantní názory na vývoj společnosti. Ty se ale objevují jen nahodile. Postoje redaktorů a moderátorů ČT navíc odrážejí jen výsek toho, co myšlenkové proudy v Česku přinášejí. Proč by si měl někdo myslet, že jsou ty jediné správné?

Česká televize si totiž počíná jako chytrá horákyně. Na jedné straně v některých pořadech (Reportéři či 168 hodin) oprávněně kritizuje například premiéra Andreje Babiše a jeho střet zájmů, jenže mezitím mu dává obří prostor ve zpravodajství. To je ta vzývaná veřejnoprávnost? Ne, je to vychytralost. Pokud by chtěla Rada v novém složení upozornit na tento problém, bude to jen dobře. Jinak zůstane válka o Českou televizi jen fiktivní záležitostí.