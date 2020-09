Komentář Viliama Bucherta: Nakažené volby | E15.cz

Když jsem ve středu zaregistroval zprávu, že lidé nakažení koronavirem by se měli trasovat sami, tedy že by měli dělat práci za hygienické stanice, které zřizuje ministerstvo zdravotnictví a platí je stát, myslel jsem si, že je to vtip. Ale není, je to návrh předsedy vlády Andreje Babiše.