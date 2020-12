Komentář Viliama Bucherta: Pomoc! Babiš očkuje | E15.cz

Když byly 1. března oficiálně potvrzeny v Česku tři první případy koronavirem, stát měl k dispozici pouze zastaralý Pandemický plán z roku 2011. Nejelo se ale ani podle něj, protože Babiš se rozhodl, že své neukojitelné mesiášské komplexy přetaví do památníku nadživotní velikosti. Jenže totálně selhal a severokorejské metody řízení se logicky ukázaly být neživotaschopnými.

Nedostatek zdravotních ochranných pomůcek střídaly nezdary při trasování nemocných, chytrá karanténa byla hloupá, přišlo chaotické odvolávání a nařizování restrikcí, finanční pomoc často mířila mimo terč, dočkali jsme se krutě pozdní reakce na druhou vlnu epidemie. Výsledkem je už více než deset tisíc mrtvých v souvislosti s koronavirem a fatální selhání při ochraně seniorů.

Na rozdíl od jiných států od Německa přes Velkou Británii až po USA není vakcinace proti nemoci COVID-19 stále dostatečně připravená. První dávky přitom mají dorazit za několik dní.

Neexistuje žádný pečlivý plán, kdo bude očkován. Prostě seznam. První by měli být lidé starší osmdesáti let a senioři v nemocnicích. Pak postupně zákazníci domovů důchodců a dalších podobných zařízení, všechen zdravotnický personál, dále lidé nad 65 let, chronicky nemocní. Následovat by měli zaměstnanci kritické infrastruktury – hasiči, policisté, vojáci a potom učitelé. Kdo je zdravý, měl by příští rok vydržet bez vakcíny a být obezřetný, aby se nenakazil.

Protože Česko zatím nemá kromě nemocnic žádná speciální očkovací centra, už tušíme, co se bude odehrávat v příštích týdnech. Nemocnice v rychlosti naočkují své zaměstnance a pacienty. Ale jen zlomek z nich, protože větší dávky vakcín dorazí až za několik měsíců.

Některé vakcíny musí být navíc skladovány ve velmi výkonných chladicích boxech. Kolik jich máme? Kde přesně jsou? A už tam jsou? Mám strach, že odpovědi dostaneme pozdě a stejně nekvalifikovaně jako v případě vyšetřování ekologické katastrofy na Bečvě.

Hovořilo se také o tom, že do očkování se zapojí praktičtí lékaři, protože ti své pacienty znají nejlépe. Jenže ani oni nemají informace, co přesně a kdy dělat, aby mohli mezi klienty vybrat ty potřebné.

Česká vláda a ministerstvo zdravotnictví postupují v případě očkování zoufale. Ve výborné britsko-americké kriminální komedii The Gentlemen jeden z hlavních hrdinů říká: „Pochyby způsobují chaos a předcházejí pád.“ Ano, pochybujeme a existují oprávněné obavy, že premiér Andrej Babiš ztratil v případě očkování proti koronaviru rozum. To je špatná zpráva. Pokud to ale předchází jeho pád, tak to je po nějaké době alespoň jedna pozitivní věc.