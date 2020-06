Komentář Viliama Bucherta: Slovenské kotrmelce | E15.cz

Slovenské politické zemětřesení, které odstartovala v únoru 2018 vraždou novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky, pokračuje. Loni překvapivě vyhrála prezidentské volby do té doby málo známá advokátka Zuzana Čaputová, letošní parlamentní volby pak odstavily od moci stranu Smer-SD, kterou vede někdejší dlouholetý premiér Robert Fico. Toho teď navíc opustil Peter Pellegrini (do 20. března předseda vlády) i někteří poslanci. Sociálnědemokratický Smer, někdejší hegemon slovenské politiky, se tak dál řítí do propasti. V něčem to připomíná osud české ODS a ČSSD, které v minulosti také skončily v pavučinách korupce a klientelismu, což se odrazilo na jejich slabých volebních výsledcích.

Smutným hrdinou celého příběhu je Robert Fico. Ten odpovídá názvu knihy prezidenta Miloše Zemana „Jak jsem se mýlil v politice“. Zeman několikrát vychválil Fica do nebe. V době jeho vlády tvrdil, že „čeští politici se jezdí učit na Slovensko“ (něco podobně nesmyslného říkal i o Číně) a že Fico má to, co řadě českých politiků chybí. „Říkejme tomu charisma, personální kouzlo či chemie,“ hlásal Zeman.

Ano, někdejší slovenský premiér to naplňoval do puntíku, zejména pokud šlo o kouzla ve vztahu k některým podnikatelským skupinám. To není překvapivé nikde na světě. Ovšem právě za vlády Smeru také došlo k prorůstání mafií do justice a bezpečnostních složek. To potvrdilo vyšetřování související s popravou Jána Kuciaka. Ficovo charisma se rychle ocitlo v troskách.

Slovenská politická scéna proto byla rozmetána na kousky a u moci se ocitly politické strany, u kterých rovněž nevíme, zda jsou odolné vůči svodům moci (v tom připomínají střet zájmů Andreje Babiše). A zdá se, že změnám u našich sousedů není pořád konec. Peter Pellegrini je totiž druhým nejdůvěryhodnějším politikem země a jeho nová strana by podle odhadů mohla vyhrát volby.

Na Slovensku proto v další letech očekávejme politické pnutí a další kotrmelce nejsou vyloučené. Naštěstí se tradičně nemění jedna věc: vztahy s Českem jsou pořád vynikající, Slovensko je náš čtvrtý největší obchodní partner a pro české firmy je to velmi zajímavý trh. S Ficem či bez Fica.