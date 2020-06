Slovenský expremiér Pellegrini odchází ze Směr-SD | E15.cz

Slovenský expremiér Peter Pellegrini oznámil odchod z mateřské strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD). Zároveň naznačil, že připravuje založení nové strany. Vyvrcholil tak rozkol ve Směru-SD, který byl do porážky v únorových volbách u moci s výjimkou necelých dvou let nepřetržitě od roku 2006.

Pellegrini ještě v květnu veřejně vybídl šéfa Směru-SD Roberta Fica k odchodu z této funkce, kterou bývalý nejdéle sloužící předseda slovenské vlády Fico zastává od vzniku strany v roce 1999.

„Zanechávám značku Směr-sociální demokracie jejímu otci zakladateli. Udělali jsme i chyby. Zahleděnost do sebe, podlehnutí pokušení moci. Selhání jednotlivců způsobilo, že značka Směr začala ztrácet lesk. Snažil jsme se vyvolat diskusi, že něco není dobré,“ řekl Pellegrini který byl premiérem do výměny vlády letos v březnu a který v současnosti zastává funkci místopředsedy slovenské sněmovny.

Spolu s Pellegrinim by mohli ze Směru-SD odejít i další poslanci. Pellegrini dříve pořádal tiskové konference s několika dalšími zákonodárci za Směr-SD, včetně jeho dalších dvou místopředsedů. „Moje představa je, že půjdeme do založení standardní politické strany. Chceme pokračovat v sociálně-demokratické politice,“ řekl Pellegrini na tiskové konferenci ve svém rodišti Banské Bystrici. Ve Směru-SD byl 20 let.

Fico podle Pellegriniho patří k nejúspěšnějším politikům na Slovensku, odcházející místopředseda strany ale netajil své spory s ním. „Cítil jsem, že každým dnem se od sebe vzdalujeme, naše vidění minulosti a budoucnosti se liší. Je férové, abychom tento stav dále neprodlužovali,“ řekl Pellegrini.

Pellegrini vystřídal Fica v čele vlády v roce 2018 poté, co Fico podal demisi v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Pellegrini byl volebním lídrem Směru-SD v letošních parlamentních volbách, ve kterých sociální demokraté dosáhli lepšího výsledku, než jim předpovídaly sondáže. Navzdory tomu ale skončili v opozici.

Fico dosud diskuse o budoucnosti Směru-SD veřejně nekomentoval. Podle listu Plus jeden deň Fico naposledy nabídl Pellegrinimu křeslo předsedy strany pod podmínkou, že on sám si na chod strany zachová vliv. Pellegrini řekl, že přímo od Fica takovou nabídku nedostal a že by s ní za daných podmínek ani nesouhlasil.

Směr-SD dlouhodobě čelí poklesu popularity. V únorových parlamentních volbách strana, jejíž vládnutí provázela řada různých kauz, dostala 18,29 procenta hlasů. Před čtyřmi lety byl její volební výsledek 28,28 procenta a ve volbách v roce 2012 až 44,4 procenta hlasů. Fico dříve neuspěl s ambicí stát se prezidentem či šéfem ústavního soudu.