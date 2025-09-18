Spolu slibuje bezpečné a prosperující Česko. Fiala vyzval voliče k hlasu „rozumem“
Bezpečný, svobodný a prosperující stát pevně ukotvený v demokratických strukturách slibuje vládní koalice Spolu v případě, že voliči dají ve sněmovních volbách uskupení ODS, TOP 09 a KDU-ČSL další čtyřletý mandát. Její lídr premiér Petr Fiala (ODS) při čtvrtečním zahájení horké fáze kampaně varoval před drolením hlasů a vyzval voliče, aby hlasovali pro demokratickou budoucnost. Je podle něj jisté, že jinou konkurenci než Spolu hnutí ANO vedené Andrejem Babišem v nadcházejících volbách nemá.
Fiala řekl, že koalice Spolu je teď jediná demokratická, prozápadní volba, která má reálnou šanci konkurovat hnutí ANO a vyhrát volby. Připustil, že se za tato slova na něj budou možná zlobit zástupci STAN a Pirátů. „Nemusíte Spolu milovat, nemusíte mít rádi ani mě osobně, ale realita je taková, že pokud se rozmělní hlasy, bude vládu sestavovat Andrej Babiš. A proto vás žádám, abyste přišli k volbám, a také o to, abyste pečlivě rozmysleli, komu dáte svůj hlas - a možná nevolili zcela srdcem, ale volili rozumem,“ vzkázal voličům.
Na setkání s podporovateli v pražském Slovanském domě Fiala varoval před extremisty z koalic lží. Populisté, nacionalisté a komunisté plánují rozdávat peníze bez ohledu na odpovědnost, a mohou tak způsobit rozpočtový armagedon, uvedl na adresu ANO, Stačilo! a SPD. Mnohem horší ale podle Fialy je, že přímo pohrdají orientací státu. Země by začala kolaborovat s Ruskem a to by zásadně oslabilo naši bezpečnost, uvedl. V černém scénáři zmínil i takzvané zaklekávání firem.
Česko po čtyřleté vládě Spolu a STAN podle Fialy funguje, prosperuje a je na správné cestě k tomu, aby se stalo jednou z nejúspěšnějších zemí Evropy. „Musíme se bránit blbé náladě,“ uvedl. Země má podle něj jedny z nejzdravějších financí, neohrožuje ji migrace z muslimských zemí, má jednu z nejnižších nezaměstnaností, rostou reálné mzdy, zvyšují se důchody. „Nejsme spálenou zemí, nejsme na pokraji krachu,“ konstatoval. Koalice podle něj nabízí voličům další čtyři roky, během nichž se bude země dál zlepšovat a na jejichž konci bude Česko svobodné a prosperující. Bude bezpečným pevně ukotveným státem, bude investovat, podporovat rodiny, zlepšovat zdravotnictví, pohne s digitalizací.
Pokud koalice ve volbách dostatečnou podporu nezíská, bude to podle Fialy respektovat. Pokud se ale země vydá cestou populistů a extremistů, další šance už asi nebude, uvedl. Varoval před chudobou, chaosem a enormními bezpečnostními riziky.
Řada věcí se nepovedla, přiznal Fiala
Premiér přiznal, že řada věcí se končící vládě nepovedla, hovořil o zklamání části voličů z daňové politiky vládní koalice či chyb v digitalizaci. Spolu se podle něj ale umí poučit, nyní jde o to, zda se bude moct ideálu dále přibližovat.
Ve Slovanském domě zhruba 20 minut dlouhý Fialův projev sledovalo několik stovek členů ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a příznivců koalice Spolu. Drželi transparenty „Teď jde o budoucnost“, „Teď jde o všechno“ či „Fiala Forever“ (Fiala navěky). Fiala řekl, že nemají propadat skeptickým náladám. Spolu s předsedy TOP 09 a KDU-ČSL Markétou Pekarovou Adamovou a Markem Výborným vyzvali k co největšímu nasazení v posledních dnech před hlasováním, které se odehraje 3. a 4. října.
VIDEO: Zavedeme paušální daň i pro malé firmy, mladým garantujeme hypotéku, slibuje premiér Fiala ve FLOW
Podle čtvrteční zveřejněné analýzy volebních modelů agentury STEM je jediným krajem, kde má vládní koalice větší podporu než opoziční ANO, Praha. V létě by ve sněmovních volbách získala v metropoli 27,9 procenta hlasů před druhým ANO s 21,7 procenta. V ostatních regionech by bylo vítězem ANO, přičemž v Ústeckém a Karlovarském kraji by získalo přes 40 procent. K této hranici se blíží i v Moravskoslezském kraji, kde by se před Spolu umístilo i hnutí SPD. V Karlovarském kraji by Spolu bylo až za ANO, STAN a SPD.